La médecine hyperbare pour soigner une dizaine de pathologies

Une nouvelle chaire de recherche dédiée à la médecine hyperbare et la plongée sous-marine sera créée à l’Université Laval. Elle profitera de la plus grande chambre hyperbare au pays pour faire progresser la recherche sur l’oxygénothérapie.

Le médecin en chef du service de médecine hyperbare de l’Hôtel-Dieu de Lévis, Dominic Buteau, juge que l’hôpital possède les installations idéales pour faire progresser la recherche .

En quelques mots, l’oxygénothérapie hyperbare consiste à placer un patient dans une chambre hyperbare, d’augmenter la pression et lui faire respirer une forte concentration d’oxygène. Ce que ça permet, c'est qu’on est capable de dissoudre des quantités impressionnantes d'oxygène dans le corps. On va monter les taux d'oxygène de 15 à 20 fois ce qu'ils sont habituellement.

Dominic Buteau, médecin en chef du service de médecine hyperbare Photo : Radio-Canada

À Lévis, la chambre hyperbare sert surtout à traiter des patients qui souffrent de séquelles liées à des traitements de radiothérapie à la suite d’un cancer. C'est ce surplus d'oxygène là, c'est cette hyperoxygénation qui va aider à stimuler les processus de guérison.

Le patient doit passer quelques heures par jour dans la chambre hyperbare pendant de deux à trois mois, mais le traitement est sans douleur. Le principal désagrément est une pression ressentie dans les oreilles, semblable à ce qui est ressenti lors d’un atterrissage en avion.

Plongée sous-marine et astronautes

En plus d’aider à guérir les plaies non cicatrisantes, la médecine hyperbare a démontré son efficacité pour traiter l’anémie sévère, l’abcès intracrânien, les brûlures thermiques aiguës et les intoxications au monoxyde de carbone. La méthode est aussi éprouvée pour traiter les victimes d’accidents de plongée sous-marine, plus précisément en cas d’embolie gazeuse et du mal de décompression.

La moitié des objectifs de la nouvelle chaire de recherche de l’Université Laval consiste d’ailleurs à mieux comprendre la physiologie de la plongée sous-marine et les risques qui y sont associés. Nous pouvons traiter les plongeurs, mais notre objectif ultime est de trouver de meilleures façons de réduire les risques et d’améliorer la sécurité , commente dans un communiqué le titulaire de la Chaire, Neal Pollock.

Ses recherches visent aussi à mieux comprendre les effets de la pression sur le corps des astronautes.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier