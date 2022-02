Déneigement: les villes demandent la patience des citoyens

Jusqu’à 30 centimètres de neige sont attendus sur la région entre lundi soir et mercredi après-midi.

À Val-d'Or, la Ville demande la patience de ses citoyens. L’opération de déneigement pourrait être plus longue que d'habitude, puisque le service des Travaux publics est en manque d'effectifs depuis plusieurs mois. Des employés sont aussi en isolement ou frappés par la Covid-19.

On a réussi à tirer notre épingle du jeu depuis le début de l’hiver, mais lorsqu’on vit une grosse tempête, inévitablement, il faudra travailler de façon différente, plus stratégique, c’est certain que ça prendra un peu plus de temps, mais c’est dur à évaluer pour l’instant. On le saura davantage mercredi , affirme la mairesse Céline Brindamour.

Les déneigeurs travaillent déjà à dégager le centre-ville de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Céline Brindamour précise que la Ville peut difficilement augmenter l’utilisation de la sous-traitance, puisque les entreprises sont déjà fortement sollicitées.

C’est sûr qu’on va utiliser le temps supplémentaire, mais on ne peut pas étirer l’élastique au bout. On doit respecter les règlements de la CNESST. Nous avons une équipe dédiée et de gens d’expérience. Ils sont prêts à faire face à la musique et on va tout faire pour limiter les dégâts , prévient-elle.

À Rouyn-Noranda, la Ville ne vit pas d'enjeu de personnel à son service des Travaux publics. Le directeur Réjean Lesage estime cependant que la durée de la tempête actuelle viendra retarder l'opération déneigement.

Pendant qu’on gratte, on ne peut pas faire de ramassage, rappelle-t-il. Quand une tempête dure juste quelques heures, on peut penser qu’en 10 heures tout le déneigement est terminé. Mais là, tout ce qu’on a déjà fait est à refaire parce que les précipitations ont été en continu.

Plusieurs trottoirs ne sont toujours pas dégagés à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Réjean Lesage reconnaît que le déneigement des trottoirs est aussi problématique lors d’une tempête de neige.

Les opérations sont faites en parallèle du déneigement des rues, mais les vents sont problématiques. Les lames de neige s’accumulent plus sur les trottoirs que dans les rues. C’est ce qui est le plus au ralenti dans une journée comme aujourd’hui , précise-t-il.