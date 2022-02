Un proche aidant sur 20 quitte ou perd de son emploi chaque année, selon une étude

Payer les factures ou s'occuper de son enfant malade. Pour Tracy Oliver, en tant que mère célibataire, il était impossible de trancher.

À l'époque, son enfant, Emrrys Oliver, 14 ans, était toujours épuisé et souffrait sans diagnostic clair.

Les visites chez le médecin s'accumulaient, tout comme les journées à la maison pour sa mère qui est aussi aide-enseignante à Brooks, en Alberta.

Après avoir épuisé ses congés maladie, Tracy Oliver a appris qu'elle pouvait toucher l'assurance-emploi au titre de la prestation fédérale pour aidants familiaux pour enfants.

La prestation a duré 35 semaines, car Emrrys a moins de 18 ans. L'assurance est de 15 semaines si une personne s'occupe d'un adulte, ou de 26 semaines si cet adulte est mourant.

Des conditions de travail flexibles sont essentielles

De nombreux décideurs ne se rendent pas compte que la plupart des personnes qui s'occupent d'adultes fragiles ont également un travail, note Janet Fast, qui dirige un groupe de recherche sur le vieillissement à l'Université de l'Alberta.

Les codes du travail fédéral et provincial incluent maintenant le droit de prendre plusieurs mois de congé, mais seule une partie de cette période est couverte par l'assurance-emploi.

Sa recherche a également révélé que 10 % de l'absentéisme et du roulement du personnel sont attribuables aux responsabilités des adultes qui prennent soin d'autres adultes.

Les données montrent vraiment clairement qu'environ un tiers de l'ensemble de la main-d'œuvre canadienne a des responsabilités supplémentaires en matière de soins. Si un employé ne peut pas gérer ses responsabilités de soins parallèlement à son emploi, il va manquer des jours de travail, quitter son emploi, prendre une retraite anticipée, ou il sera moins productif lorsqu'il sera au travail, affirme-t-elle. C'est très coûteux.

Son équipe tente d'aider les employeurs à trouver des moyens d'accroître la flexibilité au travail et de changer la culture pour que les employés parlent de leurs besoins.

Absence, démission ou licenciement

Environ 23 700 proches aidants albertains démissionnent ou sont licenciés de leur emploi chaque année, indique Jacquie Eales, qui fait partie d'une équipe de recherche de l'Université de l'Alberta ayant analysé l'Enquête sociale générale de 2018 de Statistique Canada sur les soins donnés et reçus.  (Nouvelle fenêtre)

Cette même enquête a révélé qu'un aidant sur sept réduit ses heures de travail et que la moitié d'entre eux ont manqué en moyenne 6,5 jours de travail par an. L'étude a aussi révélé qu'un Albertain sur quatre fournit des soins non rémunérés à un adulte.

Avec les informations d’Elise Stolte