Fin du masque en classe : une mesure cohérente, selon le pédiatre Jean-Benoit Bouchard

Le chef du département de pédiatrie du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean croit que puisque les rassemblements dans les domiciles sont à nouveau permis, il est logique de permettre aux enfants de laisser tomber le masque lorsqu'ils sont assis à leur pupitre.

Ils sont capables, ils l’ont prouvé, ils l’ont fait pour leurs grands-parents, pour les personnes plus à risque. Maintenant, je pense que c’est à nous comme société de leur permettre de vivre une enfance plus normale que ce qu’ils ont vécu depuis deux ans , a-t-il expliqué mardi après-midi.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé en avait fait l'annonce par communiqué plus tôt en journée. Québec soutient que cet assouplissement est possible en raison de l'évolution de la situation épidémiologique au Québec. Les élèves devront toutefois continuer de porter le masque dans les aires communes et le transport scolaire.

Le Syndicat de l'enseignement de Saguenay croit que cela viendra certainement alléger la tâche des enseignants.

Est-ce que les enseignants vont être inquiets par rapport à ça? Je ne le sais pas, mais c’est quelque chose de positif au niveau de la gestion de classe. Mais c’est aussi [une baisse] au niveau de la protection, a évalué le président du Syndicat de l'enseignement de Saguenay SES , Jean-François Boivin. Donc, dans la balance, je ne sais pas de quel côté les profs vont pencher, mais je pense que ça semble évoluer du bon côté, surtout ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que c’est quelque chose qui va être pris de façon positive en général pour les enseignants.

De son côté, le directeur de la santé publique dans la région, Donald Aubin, affirme sans surprise que le moment est bien choisi pour le permettre.

On est vraiment rendu là. Ce qu’on observe, c’est qu’il y a plusieurs indicateurs qui vont dans le bon sens, entre autres au niveau du nombre de jeunes qui sont touchés dans nos écoles. On voit que c’est en diminution, le nombre d’enseignants est en diminution en termes d’absentéisme et on voit que les hospitalisations stagnent un petit peu actuellement, [il y a] un certain plateau, mais on peut s’attendre à une baisse , a indiqué Donald Aubin.

En effet, les hospitalisations liées à la COVID-19 dans la région oscillent entre 55 et 61 depuis bientôt deux semaines, après une baisse constante.

