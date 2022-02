Le maire de Saskatoon ne briguera pas la chefferie du NPD de la Saskatchewan

Dans une série de gazouillis publiés lundi, le maire de la Ville des Ponts a été catégorique.

« Je ne veux pas de ce poste. Je mets toutes mes énergies pour diriger Saskatoon dans une période cruciale de reprise et de croissance. » — Une citation de Charlie Clark, maire de Saskatoon

Charlie Clark poursuit en affirmant que les chefs des partis provinciaux doivent être en mesure de comprendre le rôle des villes.

Nous avons besoin de chefs qui vont rassembler la province, les régions urbaines et rurales, le nord et le sud et les Autochtones et les non-Autochtones , a-t-il affirmé.

Charlie Clark se dit préoccupé par les divisions partisanes qui se dessinent sur la carte électorale. Nous avons besoin de chefs avec une vision commune, qui rassembleront nos diverses communautés en cultivant le terrain d'entente entre nous .

Charlie Clark a été élu maire de Saskatoon pour la première fois en 2016. Il a été réélu en 2020.

Avant d’accéder à la mairie, il a été conseiller municipal du district 6 pendant 10 ans.