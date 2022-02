Budget et économie

Le budget provincial sera déposé jeudi. Dans son discours du trône, la lieutenante-gouverneure a déclaré que le budget reflétera une amélioration spectaculaire des finances de l’Alberta résultant d’une réduction soigneuse des coûts et de la croissance dynamique des revenus dans tous secteurs de l'économie.

Pour continuer d’attirer des investisseurs, le gouvernement prévoit la création d’un secrétariat pour mettre en valeur les réalisations de l'Alberta dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie responsable et indique qu’il pressera le gouvernement fédéral de créer de forts incitatifs fiscaux pour favoriser les investissements dans les technologies de captage et de stockage du carbone.

L’Alberta promet aussi de créer un centre d’excellence sur l’hydrogène.

Le gouvernement prévoit augmenter les capacités de certains centres hospitaliers. Photo : Leah Hennel / Services de santé Alberta

Plus de privé en santé

Une des mesures phares du gouvernement sera de réduire les temps d’attente pour des chirurgies et les retards causés en partie par la pandémie. Pour y arriver, le gouvernement va augmenter le recours aux cliniques privées qui offrent des services financés par l’assurance maladie. Il existe une quarantaine de ces cliniques en Alberta.

À plus long terme, le gouvernement prévoit augmenter les capacités de certains centres hospitaliers, avec des expansions à l’hôpital régional de Red Deer et à l’institut des neurosciences et de la santé mentale d’Edmonton. Le gouvernement veut aussi augmenter le nombre d’employés formés à travailler aux soins intensifs dans la province et promet de rendre le système de centres de soins de longue durée plus résilient.

L’Alberta promet aussi un projet de loi pour interdire les excisions par des professionnels de la santé.

La province veut également améliorer les soins palliatifs et va aller de l’avant avec une proposition déposée par le député pro-vie, Dan Williams de Peace-River pour rappeler qu’il y a d’autres options que l’aide médicale à mourir en offrant les soins palliatifs plus tôt pour garder les individus dans leur maison et leur communauté le plus longtemps possible.

Électricité et gaz

La province promet des changements législatifs pour encourager les investissements dans les technologies émergentes de stockage et de cryptomonnaies et pour augmenter l’autoproduction d'électricité pour ensuite la revendre à la grille, ce qui devrait avoir comme effet d’augmenter la production et de faire baisser les prix, selon le gouvernement.

L’Alberta va déposer un projet de loi pour rembourser une partie du prix du gaz naturel, s’engage à éliminer plus de réglementations et de bureaucratie et facilitera l’établissement de réassureurs en Alberta, des entreprises qui assurent les assureurs.

Le gouvernement annonce des changements dans la façon dont seront gérées les enquêtes sur le personnel enseignant. Photo : CBC/Moreen Mugerwa

Des changements en éducation

La ministre de l'Éducation déposera également un projet de loi pour que le personnel enseignant ayant commis des inconduites fasse face à la loi. Les enquêtes seront dorénavant faites par un organisme indépendant, mettant fin à ce que le gouvernement qualifie de conflit d'intérêts pour l’Association des enseignants de l’Alberta dans la gestion de ces enquêtes.

Le ministère veut aussi encourager la création de nouvelles écoles à charte et offrir un meilleur soutien à celles qui existent. L’accès aux services sera également élargi pour l’enseignement à domicile.

Sécurité publique

Pour répondre à la hausse d’attaques motivées par la haine dans la province, la province va créer un comité mixte avec des services de police pour mieux comprendre les tendances et faire des recommandations.

Le gouvernement va aussi doubler le financement du Programme de sécurité des infrastructures, inauguré l’an dernier pour améliorer la sécurité des installations communautaires ciblées par les crimes haineux.

Faciliter les adoptions

Une nouvelle loi permettra le partage de plus d'informations avec le public sur les personnes en liberté sous caution, en probation et en liberté conditionnelle et sur les criminels en attente de déportation.

Pour aider les mères à faible revenu et améliorer la santé de leurs bébés, le gouvernement augmentera leurs prestations.

Le gouvernement veut aussi simplifier et accélérer le processus d'adoption de la province et offrira un congé de deuil de trois jours en cas de fausse couche ou de mort-né.

Un pendentif en ammolite. Photo : Université de l'Alberta

L’ammolite : pierre officielle de l’Alberta

Une pierre sacrée dans la culture autochtone des Pieds-Noirs ou Blackfoot, la pierre ammolite, deviendra la pierre précieuse officielle de l’Alberta en raison de sa signification historique.

Le gouvernement lancera également une initiative pour commémorer les personnalités historiques de l'Alberta en renommant des bâtiments provinciaux, dont le Terrace Building à l’Assemblée législative, qui portera le nom du chef cri Poundmaker.

Le gouvernement prévoit amorcer la session avec un projet de loi pour souligner le jubilé de platine de la reine Élizabeth II. Celui-ci prévoit que l’Alberta remette 7000 médailles à des Albertains qui s’engagent envers leurs communautés.