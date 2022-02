Fin du port du masque en classe : une hausse gérable, prédit un expert

Les élèves du primaire et du secondaire en Outaouais, ainsi qu'ailleurs au Québec, n'auront plus à porter de masque en classe au retour de leur semaine de relâche, le 7 mars prochain.

C'est ce qu'a annoncé le gouvernement du Québec, mardi.

Si un expert questionné sur la question s’attend à une hausse somme toute contrôlable des cas de COVID-19, l’inquiétude demeure chez le syndicat du personnel enseignant, dans la région.

Le microbiologiste et enseignant au Cégep de l’Outaouais, Patrick Fillion, anticipe une hausse des cas de COVID-19, après la levée de cette mesure dans le réseau scolaire, mais considère qu’elle sera toutefois gérable.

Patrick Fillion, microbiologiste Photo : Radio-Canada

Plusieurs personnes seront infectées. Elles auront les symptômes que l’on connaît, mais je crois qu’en visant ce groupe d’âge, on ne devrait pas surcharger le système de santé , croit le microbiologiste. Oui, il y aura des impacts sur la famille. Il y a des parents qui vont peut-être devoir s'absenter du travail, ou trouver quelqu’un pour s’occuper des enfants. Il y aura des conséquences. Mais l’augmentation de cas ne devrait pas être si élevée .

« Il y aura une augmentation, c’est sûr, mais pas au point de créer un vague qui ferait en sorte que le gouvernement voudrait faire marche arrière. » — Une citation de Patrick Fillion, microbiologiste.

M. Fillion base son raisonnement sur la couverture vaccinale élevée, dit-il, au sein des élèves en âge d’aller au secondaire. Il souligne également que, bien que le taux de vaccination ne soit pas aussi élevé au primaire, les répercussions du virus sur cette tranche d'âge sont moins importantes.

Une décision précipitée ?

Une certaine inquiétude persiste toutefois au sein du personnel enseignant. La présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO), Suzanne Tremblay, affirme que même si les enseignants ont hâte de retrouver une certaine normalité en classe, elle se demande si cette décision n'est pas précipitée.

[Durant les vacances], on va voir plus de monde, on va en profiter pour voir de la famille, des amis. Donc c’est sûr que la question se pose , a-t-elle commenté.

Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

« À ce stade-ci, on se demande sur quoi s’est appuyée la santé publique pour en venir à une telle décision. » — Une citation de Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais.

Mme Tremblay se demande s'il n'aurait pas été préférable d'attendre deux semaines supplémentaires pour voir la réalité sur le terrain.

Il ne faut pas oublier qu'il y a des élèves absents, mais ça peut amener aussi des absences au niveau du personnel enseignant, qui lui aussi doit s'isoler. On connaît, à l'heure actuelle, une pénurie, et c'est aussi un danger qu'il y ait un bris de service éducatif s'il y a trop d'enseignants qui doivent s'isoler , fait valoir la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais SEO .

Mesure bien accueillie au Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais CSSPO

Du côté du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais ( Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais CSSPO ), la direction a salué la décision de lever l’obligation de porter un masque en classe.

On le mettait parce que c’était la consigne, et il fallait bien le faire pour se protéger et protéger les autres aussi. Par contre, cet assouplissement-là est très bien accueilli , a déclaré Nadine Peterson, directrice générale au Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais CSSPO .

Le port du masque demeurera pour l’instant obligatoire dans les aires communes, lors des déplacements des élèves ainsi que dans les transports scolaires, a précisé le Ministère de la Santé et des Services sociaux.

Aucune date fixée en Ontario

Du côté de l'Ontario, aucune date n'a été fixée jusqu'à présent pour la fin du port du masque en classe.

Le bureau du ministre ontarien de l'Éducation se contente de répondre que la province suivra les recommandations du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario.

Le docteur Kieran Moore a indiqué qu'il allait examiner à la mi-mars la possibilité de mettre fin au port du masque obligatoire dans les lieux publics.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson et Ismaël Sy