La technique en travail social écartée d’un généreux programme de bourses d’études

Ce nouveau programme de bourses incitatives vise à contrer la pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines, en offrant aux étudiants de 1500 $ à 2500 $ par session réussie, s'ils s'inscrivent dans un programme ciblé par le gouvernement. La technique de travail social n'en fait pas partie contrairement à la technique d'éducation spécialisée (TES).

Un non-sens pour plusieurs étudiants du cégep qui estiment que leur domaine est frappé de plein fouet par la pénurie de main-d'œuvre. Selon eux, les travailleurs sociaux font partie de la solution pour répondre aux besoins en santé mentale, notamment, qui ont été exacerbés par la pandémie.

Rose Boissonneault et Tiffany Boudreault, deux étudiantes de 2e année en technique de travail social au Cégep de Trois-Rivières estiment que leur programme d’étude n'est pas assez reconnu et valorisé. Elles craignent une baisse des inscriptions dans leur programme.

Moi je connais des gens de mon secondaire qui m’ont dit qu’ils préféraient s’inscrire en Technique en éducation spécialisée TES tant qu’à avoir l’argent , constate Tiffany Boudreault.

« Les gens vont prioriser un futur emploi et une technique qui va être subventionnée par le gouvernement plutôt qu’une technique qui est similaire, mais sans argent. » — Une citation de Tiffany Boudreault, étudiante

Impacts pour les employeurs

Depuis plusieurs années, l'organisme communautaire Autonomie Jeunesse à Trois-Rivières, qui travaille à la réinsertion sociale de jeunes présentant des difficultés d'adaptation, reçoit des stagiaires en technique de travail social.

Pour la coordonnatrice de l'organisme, Marie-Ève Barron, l'absence de la technique dans la liste des bourses d'étude Perspective Québec fera mal aux organismes communautaires.

Si on le donne en éducation spécialisée, pourquoi on ne le donnerait pas en travail social? On est déjà en pénurie de main-d'œuvre. Ça veut dire que moi, je vais avoir de moins en moins de stagiaires et de futurs employés à qui je vais pouvoir donner une chance. Pour moi ça ne fait pas de sens. , conclut-elle.

De son côté, la coordonnatrice aux stages en technique de travail social au Cégep de Trois-Rivières, Annie Lafontaine ne comprend pas la décision du gouvernement. Régulièrement, dit-elle, les employeurs qui reçoivent les stagiaires lui demandent d'embaucher l'étudiant avant la fin du stage.

D'après les informations de Magalie Masson