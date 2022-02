Les cas de COVID-19 se multiplient à la prison de Rimouski

L’éclosion qui touche le Centre de détention touche maintenant 21 détenus et deux employés.

Depuis les dernières 24 heures, deux nouveaux résultats positifs à la COVID-19 se sont ajoutés au bilan de l’établissement qui en comptait 13 au début de la semaine dernière.

Bien que cette éclosion touche environ 20 % de la population carcérale de Rimouski, le directeur général adjoint du réseau correctionnel de l’est du Québec, Christian Thibeault, ne s’inquiète pas outre mesure.

Il assure que des mesures sanitaires ont été mises en place. Il y a des secteurs qui sont considérés comme « zone chaude », où sont localisées les personnes incarcérées qui sont positives , explique M. Thibeault. Il ajoute également qu’une zone tiède a été créée, où se trouvent les détenus qui sont en attente d’un résultat de test ou qui ont été en contact avec quelqu’un qui était positif .

Christian Thibeault, directeur général adjoint du réseau correctionnel de l’est du Québec Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Selon lui, l’isolement préventif des détenus qui arrivent au Centre de détention n’a pas été aboli, contrairement à ce que déplorait la semaine dernière le président national du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, Mathieu Lavoie. M. Thibeault précise qu’une personne qui arrive en détention sera isolée de 24 à 48 heures, le temps d’être évaluée par une infirmière.

Il ajoute que les tests de dépistage rapide sont également utilisés depuis quelques mois.

« La personne incarcérée va passer un test rapide et si le questionnaire et le résultat du test sont négatifs, la personne est orientée vers une zone froide. » — Une citation de Christian Thibeault, directeur général adjoint du réseau correctionnel de l’est du Québec

Depuis le mois de janvier dernier, il est également prévu que les employés qui œuvrent dans un établissement où il y a une éclosion portent un masque de type N95. Christian Thibeault indique que c’est présentement le cas à Rimouski.

Vaccinés directement en prison

Le directeur général adjoint du réseau correctionnel de l’est du Québec n’est pas en mesure de chiffrer le nombre de détenus qui ont reçu le vaccin contre la COVID-19. Il affirme cependant qu’une équipe du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent va se rendre mercredi au Centre de détention pour offrir le vaccin à ceux qui le désirent.

Le mauvais temps perturbe la vaccination

Par ailleurs, la neige, le vent et la poudrerie ont contraint le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS à fermer ses cliniques de vaccination plus tôt qu’à l’habitude mardi. Elles cessent leurs opérations à 18 h 00 à lieu de 20 h 00. Les personnes qui avaient un rendez-vous en soirée ont été jointes au cours de l’après-midi.

Les unités dédiées à la COVID-19 dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent accueillent moins de patients. En ce moment, 21 personnes sont alitées alors qu’elles étaient 26 lundi. L'une d'entre elles se trouve aux soins intensifs.