De plus en plus de clients sans masque remarquent des commerçants d’Edmonton

Ruby Kaur, propriétaire du café et boulangerie Block 1912 sur l'avenue Whyte, indique qu’auparavant, un client par semaine entrait dans son commerce sans masque. C’est dorénavant plus de gens sans masque tous les jours. J’ai vu environ 15 à 20 personnes hier [qui n'était pas masquées] .

La commerçante note qu’un panneau indiquant que le port du masque est obligatoire dans son établissement est toujours accroché sur la porte du café. Elle croit toutefois que la lassitude joue un rôle dans le fait que les gens semblent moins enclins à porter le masque.

Après deux ans, on se lasse de quelque chose. Je pense qu'ils en ont assez.

Amy Kaler, professeure de sociologie à l'Université de l'Alberta, a également remarqué des changements dans le comportement des clients.

Les gens portent leur masque, prennent leur café, s'assoient, puis se rendent compte qu'ils ont oublié leur crème, se lèvent et vont la chercher sans remettre leur masque.

« Il semble donc qu'il y ait un peu d'érosion des comportements. » — Une citation de Amy Kaler, professeure de sociologie à l'Université d'Alberta

Elle note toutefois que la majorité des habitants d'Edmonton continuent de porter un masque, en partie par habitude, mais aussi pour des raisons sociales. Le masque a une connotation sociale positive.

Entre le 15 novembre et le 15 janvier, 22 contraventions et 1298 avertissements ont été émis dans la ville d’Edmonton. 12 mois plus tôt, c’était 129 contraventions et 2781 avertissements au cours de la même période.

Toujours l’obligation de porter un masque

Le règlement municipal sur le port du masque exige que la Ville révise sa politique lorsqu’il y aura moins de 100 cas actifs de la COVID-19 ou moins par 100 000 habitants pendant 28 jours consécutifs.

En date du 16 février, Edmonton comptait 319 cas actifs connus, selon les données de Services de santé Alberta.

Le conseiller municipal Andrew Knack est en faveur du port du masque, mais a déclaré que le conseil pourrait ajuster les critères. Il note, entre autres, que le nombre de cas actifs n'est plus très juste, car les tests de dépistages ne sont plus systématiques.

Andrew Knack ajoute que l'âge minimum pour le port obligatoire du masque pourrait aussi être ajusté. Il est actuellement de deux ans dans la province.

Il estime qu'il sera important pour la Ville de communiquer clairement à ses habitants les raisons pour lesquelles le règlement est maintenu au niveau municipal.