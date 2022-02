Chefferie du Parti conservateur : Richard Martel a discuté avec Jean Charest

Le député de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, voit d’un bon oeil la possibilité que Jean Charest se lance dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC).

La candidature de M. Charest serait une bonne candidature pour moi , a déclaré Richard Martel en entrevue mardi matin lors de l’émission C’est jamais pareil.

M. Martel dit avoir pris contact avec l’ancien premier ministre du Québec, mais il n’a pas encore décidé qui il appuierait dans la course à la chefferie.

J’ai eu des discussions avec M. Charest, j’ai eu des discussions avec M. Poilievre. Quand ça sera officiel, on décidera de mon côté avec qui je vais aller durant cette course , a-t-il précisé.

Pierre Poilievre, député de Carleton, a déjà fait connaître son intention. Situé plus à droite, plusieurs conservateurs du Québec tentent de lui barrer la route avec un candidat plus au centre.

Des députés conservateurs, dont Alain Rayes (Richmond-Arthabaska), ont d’ailleurs signé une lettre publique demandant à Jean Charest de déposer sa candidature.

Plus on a de candidats, mieux c’est. Si on a des candidats d’envergure, ça va être très bon , a dit aussi Richard Martel.

Selon ce que Radio-Canada a appris, la candidature de Jean Charest serait prête, mais tant que les règles de la course ne seront pas connues, il se réserve le droit de changer d’idée.

Lors de la course à la chefferie précédente, Jean Charest s’était préparé à faire le saut, mais avait décidé de ne pas le faire tout juste avant le lancement. C’est Erin O’Toole qui l’avait alors emporté. Il avait reçu l’appui au Québec de Richard Martel, qu'il avait ensuite nommé lieutenant politique du Québec. Erin O'Toole a récemment perdu son poste à la suite d'un vote des députés.

Selon Richard Martel, Jean Charest possède plusieurs qualités.

Il est bon dans le commerce international, c’est une personne qui a beaucoup de contacts, qui a énormément de leadership , a-t-il poursuivi.

Jean Charest a été chef du Parti progressiste-conservateur du Canada (PC) de 1993 à 1998 avant de faire le saut sur la scène provinciale avec le Parti libéral du Canada. Le PC a fusionné avec l’Alliance canadienne en 2003 pour former le Parti conservateur du Canada (PCC).