Des conservateurs de l’Atlantique invitent Jean Charest à briguer la direction du parti

Quatre conservateurs influents de l’Atlantique font partie d’un groupe qui a fait une sortie publique pour convaincre Jean Charest de se lancer dans la course à la succession d’Erin O’Toole.

Dans une lettre ouverte intitulée Le Canada a besoin de vous, Monsieur Charest , publiée mardi, huit conservateurs bien connus font appel à l’ex-premier ministre du Québec afin qu’il brigue la chefferie.

Le député néo-écossais Rick Perkins, le sénateur néo-brunswickois Percy Mockler, le chef de cabinet de Blaine Higgs Louis Léger et l’ex-administrateur du Fonds conservateur du Canada Leo Power (de Terre-Neuve-et-Labrador) sont du nombre.

Rick Perkins, député conservateur de South Shore-St. Margarets en Nouvelle-Écosse et critique conservateur en matière des pêches (archives). Photo : Chambre des Communes

Le signataires de la lettre rappellent la longue feuille de route de Jean Charest et affirment qu’il est le candidat tout indiqué pour remplacer Erin O’Toole, qui a été écarté de la direction du parti récemment.

À l’évidence, aucun autre Canadien ne possède une feuille de route aussi bien garnie que la vôtre, tant dans le secteur public que privé. Vous êtes bâti sur mesure pour faire face à la sortie de crise que nous traversons actuellement avec la COVID-19 , peut-on lire dans la lettre ouverte.

Leur souhait semble en voie de se concrétiser. Mardi, Radio-Canada a rapporté que la période de réflexion de Jean Charest est terminée et qu’il est en marche pour se lancer dans la course à la direction.

Des sources conservatrices ont confié à Radio-Canada que Jean Charest est en train de peaufiner son plan et que les derniers morceaux du casse-tête sont en train de se mettre en place.

Mais une source conservatrice note que l’ex-premier ministre libéral du Québec – qui a aussi été chef du défunt Parti progressiste-conservateur du Canada dans les années 1990 – se réserve le droit de changer d’idée à la dernière minute.

« Jean Charest serait très bon », dit Louis Léger

Le chef de cabinet de Blaine Higgs, Louis Léger, affirme qu’il appuiera Jean Charest s’il se lance dans la course. Il le connaît depuis plusieurs années et affirme qu’il s’agit d’un ami de longue date.

Je pense que Jean Charest serait très bon. Il connaît le Canada, il n’y a pas de doute. Il est connu. [...] Lorsque je lui ai parlé en fin de semaine, ça n’a pas pris de temps que je serais prêt à l’appuyer , a-t-il dit mardi matin en entrevue à La Matinale Nouveau-Brunswick.

Louis Léger, chef de cabinet de Blaine Higgs, en entrevue (archives). Photo : Radio-Canada

Il croit que Jean Charest serait capable d’unifier le Parti conservateur du Canada. Je pense que dans l’échiquier, tout de suite, on a besoin d’un gars comme Jean Charest qui va ramener un équilibre dans le Parti.

Cette formation est animée par des tensions entre membres progressistes et ceux qui sont plus à droite.

Selon Louis Léger, l’expérience politique de Jean Charest – qui a une longue feuille de route tant sur la scène fédérale que sur la scène provinciale au Québec – serait un atout majeur.