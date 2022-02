Rouge avril, le Printemps érable au cœur d’une bande dessinée

Dans Rouge avril, un professeur de littérature au cégep approchant la quarantaine, Réal Petit, rêve de publier un premier roman, mais n’arrive pas à terminer son manuscrit. Or, lorsqu’il rencontre l’un de ses anciens étudiants, désormais inscrit à un programme universitaire en bande dessinée, il décide, avec l’aide de ce dernier, de transformer son roman en BD.

En trame de fond, l’intrigue – qui prend d’ailleurs des allures de roman policier – est marquée par le Printemps érable de 2012.

On avait déjà le synopsis d’un roman policier. [Mais] quand 2012 est arrivé, il y avait quelque chose de plus gros qui se passait au niveau des manifestations en Outaouais, donc on l’a retravaillé et on a mis ce roman policier à l'intérieur de l’événement du Printemps érable , explique Sylvain Lemay.

« [À l’époque], je ne voyais pas d’histoire [de bande dessinée] qui se passait, comme ça, dans des événements marquants du Québec. » — Une citation de Sylvain Lemay, scénariste de « Rouge avril »

Le projet de « Rouge avril » est le fruit d’une collaboration entre le scénariste Sylvain Lemay et l’illustrateur André St-Georges, tous deux de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Il s’agit d’une deuxième collaboration entre les créateurs. En 2010, le duo gatinois publiait sa première bande dessinée commune, Pour en finir avec novembre, inspirée par les événements de la crise d’Octobre de 1970.

[Quand] il y a des événements très grands qui se passent, ça m’a toujours fasciné, comment les gens le vivent. Certains participent, certains regardent et d'autres ne sont pas conscients. On le vit tous différemment , souligne Sylvain Lemay, qui a voulu illustrer ces différentes réactions à l’intérieur de son scénario.

En plein cœur de l’Outaouais

Rouge avril est le résultat d’une dizaine d’années de travail. L’intrigue se déroule principalement à Gatineau, dans le secteur de Hull, et dans la Petite-Nation.

Pour l’illustrateur André St-Georges, il était essentiel de visiter les différents lieux de l’histoire – incluant le Troquet, dans le Vieux-Hull, par exemple – afin que ses dessins soient fidèles à la réalité.

L’intrigue de « Rouge avril » se déroule à différents lieux connus en Outaouais, comme le bar et bistro Le Troquet, situé dans le Vieux-Hull, à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

J'ai passé énormément de temps dans le Vieux-Hull et, toutes les fois où j’y allais, je prenais énormément de photos, à différents moments de la journée, sous différents angles , explique André St-Georges.

« C’est très identitaire, très ancré dans la région, dans la réalité des gens. Peut-être que ces aspects-là parlent davantage aux gens [d’ici]. » — Une citation de André St-Georges, illustrateur de Rouge avril

La bande dessinée fait également quelques clins d'œil à différents endroits de la région qui n’existent plus aujourd’hui, comme la Librairie Réflexion, anciennement située dans les Galeries de Hull.

Il y a très peu de fiction qui se passe en Outaouais , renchérit Sylvain Lemay. J’ai envie que les gens se reconnaissent.

Avec les informations de Kevin Sweet