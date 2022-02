Une Calgarienne raconte les défis qu’elle rencontre en tant que femme itinérante

Lisa Grigolato, 55 ans, est une femme sans abris de Calgary. Sa vie dans la rue a commencé par des problèmes financiers. Elle partage ses défis en tant que femme itinérante et comment sont statut influence ses relations personnelles et la façon dont les autres la traitent.

Lorsque Lisa Grigolato a perdu son logement en juin dernier, sa santé mentale a pris un coup. Son combat contre la dépression est devenu plus difficile et son réseau de soutien s’est effondré.

J'ai tout perdu. J'ai perdu une relation saine avec mon fils, avec mes parents à l'époque. La dépression est vraiment débilitante , dit-elle.

Les problèmes de santé mentale permanents sont considérés comme un obstacle complexe pour 85 % des personnes à la recherche d'un logement sur le site Web de la Calgary Homeless Foundation.

Lorsqu'elle dort dans les refuges, elle arrive tôt afin de pouvoir se réveiller plus tôt que la plupart des autres usagers du service. Elle essaie ainsi d'éviter les personnes qui consomment de l'alcool ou des drogues illicites.

Ces journées, elle les passe sur le CTrain et à la recherche de commodités de base comme un endroit pour recharger son téléphone.

Aller chercher un panier de nourriture peut prendre toute une journée. Laver son linge est un autre défi.

Je vais chez mes amis et je fais appel à leur bonté ou je prends une chambre d'hôtel et je fais tout dans la baignoire , raconte-t-elle.

En tant que femme, il est particulièrement difficile de rester propre sans avoir accès à des salles de bain publiques, estime-t-elle.

Selon la Calgary Homeless Foundation, jusqu'à un tiers des personnes sans abri dans la ville sont des femmes.

Courage

Lisa Grigolato affirme que pour mettre fin à sa vie d’itinérant, il faut que la personne qui vit cette expérience soit prête et veuille changer.

« Mais ne pensez pas que nous sommes tous des abuseurs d'alcool ou de drogues ou autre, parce que nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas tous comme ça. Nous sommes juste perdus. » — Une citation de Lisa Grigolato, 55 ans

Lisa Grigolato espère un jour écrire un livre sur ses rencontres, afin de plaider en faveur des personnes toujours confrontées à l'instabilité du logement.

Pour l'instant, elle puise son courage devant l’anneau de statues des Cinq femmes célèbres dans le centre-ville de Calgary qui rend hommage à ce groupe de femmes qui s'est battu pour qu'elles et leurs consoeurs soient reconnues comme des personnes au Canada.

Je me dis simplement que si elles peuvent se battre aussi fort pour nous, les femmes, alors je dois me lever et me battre pour nous, les femmes sans-abri.

Elle les nettoie comme preuve de preuve de respect, quelque chose qu'elle aimerait recevoir plus souvent de la part des habitants de sa ville.

Avec les informations de Jo Horwood