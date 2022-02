Un salut nazi de nouveau dans une école à Toronto

Jeudi, l’école intermédiaire Valley Park à North York a envoyé une lettre aux parents pour les informer que des graffitis antisémites avaient été découverts et que trois élèves avaient effectué un salut hitlérien devant leurs camarades de classe.

Dans sa lettre aux parents, le directeur de l'école intermédiaire de Valley Park, George Bartzis, a qualifié les actions des élèves de bouleversantes et inacceptables .

Nous sommes très fiers de notre école en tant que lieu accueillant, sécuritaire et inclusif, et cela a toujours été notre message aux élèves. Cela ne reflète pas non plus qui nous sommes ni ce que nous représentons en tant qu'école et en tant que communauté.

Une vague d'antisémitisme sans précédent

Les Amis du Centre Simon Wiesenthal pour les Études sur l'Holocauste (FSWC) appellent maintenant le conseil scolaire anglophone public de Toronto (TDSB) à une action d'urgence contre ce qu'ils qualifient d'escalade d'incidents antisémites.

Cette vague d'antisémitisme dans les écoles du conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB que nous constatons est sans précédent, tant par le nombre d'incidents que par leur gravité croissante. Il est impensable et choquant qu'en 2022 un enseignant juif reçoive des saluts nazis et un "Heil Hitler" dans sa classe , a déclaré le président de l'organisation, Michael Levitt, dans un communiqué.

De toute évidence, quelque chose ne va pas dans le système scolaire public de Toronto et nécessite une attention immédiate.

Plusieurs autres incidents

L'incident survient quelques semaines seulement après que l’école Charles H. Best eut affirmé que les élèves y avaient effectué un salut nazi et représenté des croix gammées.

Ce mois-ci également, un enseignant d'une autre école intermédiaire de Toronto a été retiré de la salle de classe après avoir comparé les mandats de vaccination contre la COVID-19 à l'étoile jaune de David utilisée pour identifier les Juifs pendant l'Holocauste en vue de leur déportation vers des camps de concentration.

Des graffitis anti-Noirs ont également été trouvés à l’École des arts d’Etobicoke plus tôt ce mois-ci par des étudiants noirs répétant en vue d'une assemblée du Mois de l'histoire des Noirs.

M. Bartzis a également souligné que les étudiants en apprendraient davantage sur l'Holocauste au cours de la première semaine de mars en écoutant des témoignages de première main de survivants. L'école offre également l'accès à des travailleurs sociaux aux élèves qui pourraient avoir besoin de soutien.