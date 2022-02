Le 27 février 2012 nous quittait l’animatrice de radio et de télévision Chantal Jolis. Pendant 30 ans, elle a séduit les auditeurs et les téléspectateurs de Radio-Canada par son style unique tant au microphone qu’à l’écran.

Un séjour de 15 jours au Canada

« Elle était très ouverte, très chaleureuse, tout ce qui était contraire de l’image qu’on avait — sans doute à tort — des Français à l’époque. » — Une citation de Jean-François Doré, coanimateur de Bouchées doubles avec Chantal Jolis, 27 février 2012

Chantal Jolis est née à Grenoble en France en 1947.

En 1980, celle qui est animatrice de Radio-France Inter à Paris vient à Montréal dans le cadre d’un programme d’échange des radios publiques internationales.

Elle envisage rester une petite quinzaine de jours.

Chacun son tour, 4 août 1980 (extrait) Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

Le 4 août 1980, Chantal Jolis prend le microphone pour la toute première fois sur les ondes de la première chaîne radio de Radio-Canada pour animer l’émission Chacun son tour.

Dans cet extrait, Chantal Jolis discute avec l’animateur de Radio-Canada Jacques Houde qui a coanimé avec elle l'émission Salut la parenté sur Radio-France Inter.

On le perçoit, le courant entre les deux animateurs passe. En à peine deux semaines, Chantal Jolis réussit à conquérir les auditeurs de Radio-Canada et est adoptée par ces derniers.

Des émissions mythiques

Dès la première écoute, on comprend que Chantal Jolis a un style qui lui est propre.

Ce dernier est à la fois libre, décontracté et dynamique.

Chantal Jolis possède aussi un sens de l’humour un brin caustique et un rire contagieux qui enchanteront plus d’un auditeur et d’un animateur.

C’est le cas de Jean-François Doré avec qui Chantal Jolis animera en tandem une émission devenue depuis mythique, Bouchées doubles, diffusée entre 1980 et 1982.

Bouchées doubles, 1981 (Visuel monté)

Dans cet extrait télévisuel tourné en 1981 durant l’enregistrement de Bouchées doubles, on constate que Chantal Jolis et Jean-François Doré, malgré les railleries qu’ils s’envoient, sont très complices.

Jean-François Doré interviewe notamment Chantal Jolis sur les raisons qui ont motivé sa décision de demeurer au Canada.

Chantal Jolis affirme que son style est mieux apprécié au Canada qu’en France.

Elle aime par ailleurs que le public canadien soit plus engagé et plus direct que le public français. Ce sont ces différences qui lui ont fait choisir de rester au Canada.

En 1982, Chantal Jolis, plébiscitée par le public, se voit confier sa propre émission à la radio de Radio-Canada, C’est du Jolis.

Au jour le jour, 11 mars 1983

Le 11 mars 1983, elle est invitée par les animateurs de l’émission Au jour le jour, Ghislaine Paradis et Normand Harvey, à venir parler de son émission.

Chantal Jolis raconte comment le format de son émission — deux heures avec une personnalité — permet d’utiliser plusieurs registres et d’aller en profondeur.

C’est du Jolis donnera lieu à plusieurs rencontres mémorables et qui rendent cette émission, également, mythique pour plusieurs auditeurs.

Une éclaireuse culturelle

« Elle savait comment nous aider pour ouvrir certaines portes. » — Une citation de Zal Idrissa Sissokho, musicien, 2012

Téléjournal, 27 février 2012

Le 27 février 2012, jour du décès de Chantal Jolis, le journaliste Claude Deschênes présente au Téléjournal, animé par Céline Galipeau, une biographie de la disparue.

Ce reportage souligne un des héritages que nous laissait Chantal Jolis : l’ouverture à plusieurs pans de la culture.

L’animatrice adorait la littérature, le théâtre et le cinéma.

Elle a d’ailleurs coanimé avec René Homier-Roy l’émission À première vue qui, de 1982 à 1989, a été une vitrine du septième art international pour les téléspectateurs de Radio-Canada.

Ceux qui écoutaient cette émission attendaient avec impatience les prises de bec parfois vigoureuses entre les deux animateurs.

Passionnée de musique, Chantal Jolis était arrivée de France en 1980 avec plus de 200 disques dans ses valises.

Dès lors, et pendant des années, elle a été une ambassadrice enthousiaste de la nouvelle chanson française auprès des auditeurs canadiens.

Grâce à plusieurs émissions, mentionnons entre autres L’oreille musclée et Bachibouzouk, elle a agi en tant qu’éclaireuse pour faire connaître les musiques du monde chez nous.

Elle a d’ailleurs été derrière la création du site web de Radio-Canada des musiques du monde qui a pu compter sur son expertise en ce domaine.

Chantal Jolis a, par ailleurs, ouvert la porte à plusieurs artistes qu’elle a fait apprécier grâce à ses émissions.

En 2009, elle a dû abandonner les ondes, car la maladie de Parkinson avait trop changé sa voix.

Cette maladie l’a arraché à un métier qu’elle adorait.

Chantal Jolis est décédée le 27 février 2012 aux Îles-de-la-Madeleine qui étaient devenues son havre de paix.