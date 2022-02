Curling : l’équipe de Brad Gushue de retour à Terre-Neuve, médaille au cou

C’est la deuxième fois que les joueurs de l’équipe Brad Gushue et de Mark Nichols reviennent en Atlantique avec des médailles, puisqu'ils avaient gagné l’or aux Jeux olympiques de Turin en 2006.

Les deux autres joueurs du quatuor, Brett Gallant et Geoff Walker, participaient pour la première fois aux Jeux olympiques cette année.

Ces dernières semaines ont été une sacrée aventure pour notre équipe , a déclaré Brad Gushue aux médias présents à l’aéroport. Ça fait toujours du bien de revenir à la maison pour voir nos enfants et nos conjoints.

Les curleurs canadiens ont vaincu les Américains 8-5 pour mettre la main sur la médaille de bronze, vendredi, aux Jeux olympiques de Pékin. L’équipe de Brad Gushue s’était inclinée 5-3 devant la Suède la veille.

Je ne sais pas si c’était nécessairement plus difficile, mais c’était différent. Vraiment différent , dit Brad Gushue.

Une centaine de personnes — amis, membres des familles et supporteurs avec des pancartes — les attendaient à l’aéroport. Je me suis dit " oh, mon dieu, je vais pleurer encore " , a confié Brad Gushue, lorsqu’il a vu la foule.

Brad Gushue affirme que l’un des plus grands défis de ces jeux olympiques a été l’absence des familles qui ferait en temps normal le déplacement, ainsi que les estrades vides lors des épreuves.

Le quatrième joueur médaillé du quatuor, Geoff Walker, est rentré chez lui en Alberta pour visiter sa famille et n’était donc pas à l’aéroport de Saint-Jean, mardi.

Les trois autres membres de l’équipe resteront seulement quelques jours à Terre-Neuve-et-Labrador; le quatuor mené par Brad Gushue participera dès le 4 mars prochain au championnat canadien de curling masculin, le Brier de Tim Hortons à Lethbridge en Alberta.