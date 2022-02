12 maisons de Sainte-Luce aux enchères à partir de 3500$... déménagement en sus

Les enchères se tiendront de manière silencieuse et commenceront à 3500 dollars.

Les dossiers devront être déposés en main propre ou par courrier recommandé à l'hôtel de ville.

Toute personne intéressée pourra déposer une offre d'enchère sur l'une ou sur plusieurs de ces maisons d'ici le 13 mai.

Des visites seront organisées entre le 4 et le 28 avril.

Les acheteurs doivent s'engager à déménager la résidence sur un autre terrain avant le 30 septembre 2023 et à ne pas la démolir.

Adresses des propriétés à vendre Route 132 est : 296, 302, 362, 366, 420, 480, 482

rue du Fleuve ouest : 78, 88, 104, 144, 146

La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, indique par ailleurs que la Municipalité a demandé l'autorisation de prolonger la rue des Coquillages au ministère de la Sécurité publique pour y permettre l'installation d'une douzaine de maisons supplémentaires.

La Municipalité souhaite ainsi encourager les acheteurs à rester à Sainte-Luce.

Treize maisons menacées par l'érosion côtière seront mises aux enchères à Sainte-Luce. Photo : Radio-Canada

Coûts de déménagement élevés à prévoir

Mme Barriault soutient que les coûts de déménagement d'une résidence sont élevés, mais que cette option reste, selon elle, avantageuse par rapport à l'achat d'une maison neuve.

Tout dépend de la grosseur de la maison, de la hauteur de la maison, de la distance du déménagement. Il y a beaucoup de facteurs : est-ce qu'il y a beaucoup de fils électriques, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Par expérience, de ceux qui en ont déjà déménagé, on peut dire facilement que ça peut être entre 60 000-75 000 dollars , explique-t-elle.

Vincent Bédard de l'entreprise Bédard Laroche inc. qui offre le service de déménagement de maisons dans l'est du Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine abonde dans le même sens en ce qui a trait au coût élevé pour déménager une résidence unifamiliale.

En tenant compte des coupures de fils d'Hydro-Québec et de télécommunications nécessaires pour faire passer une maison sur la route, de l'excavation et du coulage de nouvelles fondations sur le terrain de destination de la résidence et du transport en tant que tel, il estime qu'en moyenne, il en coûte plus ou moins 100 000 dollars pour faire passer un tel bâtiment d'un terrain à un autre sur une distance somme toute restreinte.

La Municipalité de Sainte-Luce indique que l'ouverture des offres d'enchères se fera devant public le 19 mai à 10 h, par une notaire.