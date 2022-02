Deuxième saison de C’est comme ça que je t’aime : voici à quoi s’attendre

La série C’est comme ça que je t’aime avait pris tout le monde par surprise à sa sortie en mars 2020, au début de la pandémie. Plusieurs personnes nouvellement confinées avaient dévoré la comédie dramatique du tandem François Létourneau et Jean-François Rivard, qui ont su allier la nostalgie des années 1970 à la comédie absurde et à la violence sanguinolente.

Deux ans plus tard, Létourneau et Rivard sont de retour, le premier à la table d’écriture et dans son rôle de Gaétan Delisle, alors que le deuxième est joint à la réalisation par Robin Aubert, à qui l’on doit le film d’horreur Les Affamés.

L’intrigue se déroule un an après les événements de la première saison, à l’été 1975, alors que les couples Delisle et Paquette disposent de trois semaines pour reprendre le contrôle de leur empire criminel laissé en plan durant l’année scolaire.

Une troisième saison déjà en écriture

Le premier épisode de la deuxième saison commence de la même façon que celui de la première saison, avec la découverte de quatre cadavres qui flottent dans une piscine ensanglantée. Une scène quasi identique, mais filmée différemment, qui installe encore une fois le mystère qui n’avait pas été résolu dans la première saison : en quelle année est-on? Qui est dans la piscine?

En conférence de presse mardi matin, François Létourneau a affirmé que ces doutes subsisteraient à la fin de la deuxième saison, ouvrant la porte grande ouverte pour une troisième.

Malheureusement, je ne donne pas beaucoup d’explications supplémentaires, parce que j’aimerais faire une saison 3. Dans ma tête, s’ils sont morts, ils sont morts en 1976. Je sais qu’il y a des gens qui étaient fâchés à la fin de la saison 1, ils trouvaient que c’était mal écrit , a-t-il affirmé.

J’aimerais dire aux gens de ne pas trop m’en vouloir s’ils n’ont pas beaucoup d’explications sur la piscine en sang dans la saison 2.

L’auteur est en train d’écrire le troisième volet pour la série, mais aucune décision officielle n’a encore été prise en ce sens.

1975, l’Année de la femme

Sans dévoiler trop de détails, les deux premiers épisodes nous dévoilent la direction féministe que donne Huguette Delisle (Marylin Castonguay) à son organisation criminelle. Rappelons que l’année 1975 a été désignée par l’ONU comme la première année internationale de la femme, précédant la décennie des Nations unies pour la femme (1976-1985).

L’émancipation des femmes est donc au cœur des préoccupations de Huguette et de ses complices, Micheline Paquette (Karine Gonthier-Hyndman) et Marie-Josée (Sophie Desmarais).

J’avais le goût que Huguette replonge dans la criminalité, mais qu’elle prenne un peu le contrôle de l’organisation avec Micheline et Marie-Josée, et qu’elles aient un projet féministe. Je crois que Huguette va avoir envie d’aider des femmes au foyer comme elle , a affirmé François Létourneau en conférence de presse.

Charlotte Le Bon dans les ligues majeures du crime organisé

Si les deux premiers épisodes de la saison 2 de C’est comme ça que je t’aime ne montrent pas beaucoup de nouveaux personnages, François Létourneau et ses collègues en ont divulgué quelques-uns aux journalistes.

On va reconnaître Charlotte Le Bon, qui a un rôle important. Je ne veux pas trop en dire, mais c’est une femme mystérieuse qui est en lien avec le crime organisé montréalais. Elle est dans les ligues majeures. Elle va être extrêmement séduisante et créer certaines divisions dans le clan des Hugette-Delisle , a affirmé l’auteur de la série.

Charlotte Le Bon incarnera Grazia, une femme en lien avec le crime organisé. Photo : Productions Casablanca

On verra aussi Steve Laplante dans le rôle de Gaétan 2 , c’est-à-dire un autre homme du nom de Gaétan avec lequel Gaétan Delisle va entretenir une certaine rivalité. Parmi les autres interprètes qui s’ajouteront à la distribution, on compte aussi Émilie Bibeau, Pierre-François Legendre, Mikhail Ahooja et Guillaume Cloutier Tremblay.

Il y a aussi un nouveau duo de criminels montréalais, [interprétés par Mikhail Ahooja et Guillaume Cloutier Tremblay], qui sont vraiment drôles.

Les six premiers épisodes de la 2e saison de C’est comme ça que je t’aime seront offerts sur l’Extra de Tou.tv le 3 mars. Les quatre autres seront mis en ligne le 10 mars.