Après le Témiscamingue, les quatre autres MRC d’Abitibi ont leur travailleuse de rang

Depuis le mois d’octobre, une travailleuse de rang parcourt les MRC de la Vallée-de-l’Or, d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest et de Rouyn-Noranda afin de rencontrer et soutenir les producteurs agricoles.

Ce service a pu voir le jour après le projet pilote au Témiscamingue, qui a une travailleuse de rang depuis 2019.

La travailleuse de rang Isabelle Talbot souligne que la réalité des agriculteurs fait en sorte que le travail et la famille sont intimement reliés, ce qui peut exacerber leur anxiété.

Le conjoint ou la conjointe est là comme support autant financier qu’émotionnel, et quand cet équilibre-là part, il y a comme un risque de perdre la ferme et tout s’enclenche derrière ça parce qu’il y a comme un risque de perdre la ferme , explique-t-elle.

Isabelle Talbot, travailleuse de rang pour les 4 autres MRC d'Abitibi. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le rôle d’Isabelle Talbot consiste donc à écouter les producteurs agricoles, et aussi à les référer aux services adéquats.

Quand j’ai une rencontre à deux heures de route, j’ai deux heures de route pour revenir. C’est sûr que j’ai moins de rencontres à faire, mais mes rencontres sont plus longues , indique la travailleuse de rang, qui passe de nombreuses heures sur la route.

Le financement actuel permet de poursuivre le projet jusqu'en avril 2023, mais on souhaite le prolonger et aussi ajouter éventuellement un autre travailleur de rang.

Ce que l’on voudrait, c’est vraiment de pouvoir attacher du financement pour quelques années ou encore d’avoir une niche quelque part où on pourrait aller chercher du financement qui serait récurrent, qui nous permettrait de déployer plus de services et de faire moins de projets et de démarches en lien avec la recherche de financement , affirme Mélanie Tremblay, directrice générale du Centre de prévention du suicide d’Amos et porte-parole des Centres de prévention du suicide d’Abitibi.

Mélanie Tremblay, directrice générale du centre de prévention du suicide d'Amos et porte-parole des Centres de prévention du suicide de l'Abitibi. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Jusqu'à présent, 20 familles des MRC d'Abitibi ont eu recours aux services de la travailleuse de rang Isabelle Talbot.

Le vice-président de la Fédération de l’UPA en Abitibi-Témiscamingue, Normand Lemieux, tient à rappeler l’apport des partenaires financiers.

Ils ont reconnu l’importance des producteurs et productrices agricoles. C’est beau de faire la promotion des produits locaux. Un produit local peut être remplacé par mon voisin, mais s’intéresser à moi comme personne, c’est une des plus belles choses qu’ils pouvaient faire , croit M. Lemieux.

Normand Lemieux, vice-président de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Prévenir le plus tôt possible

Les intervenants espèrent que le projet pourra se poursuivre, étant donné que la prévention des travailleurs de rang permet d’éviter que des agriculteurs développent des problèmes de santé mentale.

Je suis vraiment là pour de l’écoute, du soutien, insiste Isabelle Talbot. Je veux que ce soit avant. Si tu vis un stresseur, tu vois que ça s’en vient, une séparation, et bien avant que ça arrive, je veux être là pour ces périodes-là, pour aider avant une détresse qui est rendue trop grande.

Normand Lemieux abonde dans le même sens.