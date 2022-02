À Terre-Neuve, une série télévisuelle en français réalisée par des résidents

Justine, une websérie en six épisodes produite pour TV5 et Unis TV, suit une Parisienne très joyeuse, mais aussi très maladroite, qui arrive à Terre-Neuve et vit un choc de culture et de température , comme l’explique la scénariste, Nathalie Javault.

L’écriture s’est beaucoup beaucoup inspirée par ma vie et mon arrivée en tant que Française à Terre-Neuve , précise-t-elle.

« On donne une personnalité à Terre-Neuve à travers ces éléments où Terre-Neuve lui faire vivre un cauchemar et un rêve parce qu’elle va se faire accepter par les habitants, elle va se faire aider, ce dont on n'a pas l’habitude quand on est parisien, et elle va se faire attaquer par la température, le temps, le vent et la neige. » — Une citation de Nathalie Javault, scénariste

La scénariste, Nathalie Javault, a écrit la websérie, qui est inspirée par ses expériences et son arrivée à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Sur le plateau de tournage, le réalisateur et producteur à Sibelle Productions, Xavier Georges, passe d’une langue à l'autre sans y penser. Presque toute l’équipe est bilingue, une situation exceptionnelle dans une province où 98 % de la population parle uniquement l’anglais.

La grande surprise qu'on a eue c’est que quand on a fait notre appel de comédiens, on s'est retrouvé avec beaucoup de candidatures de gens qui désiraient s’exprimer en français à la caméra , se réjouit Xavier Georges. Tout d'un coup, on s’est retrouvé avec presque tout notre monde.

Il précise que Lara Odemard, l'actrice franco-québécoise jouant Justine, est la seule comédienne recrutée à l'extérieur de la province. Il s'agit de son premier rôle à la caméra en tant que personnage principal.

Lara Odemard joue le rôle de Justine, une Parisienne qui vient d'arriver à Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Notre rôle numéro un, Justine, elle a besoin d’avoir spécifiquement un accent parisien, donc il a fallu qu’on aille chercher un peu plus loin, mais le reste de la distribution est entièrement terre-neuvien. C’est formidable, c’est un pas en avant.

Justine n’est pas la première série télévisuelle en français réalisée à Terre-Neuve. En 2020, Radio-Canada a suivi une équipe française qui s’était déplacée sur l’île afin de tourner une série policière.

Cependant, elle en est la première dont la production et la scénarisation ont été faites par des résidents francophones de la province.

Xavier Georges, réalisateur et producteur à Sibelle Productions, pendant un tournage au Geo Centre, à Saint-Jean, T.-N.-L. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Écrite et réalisée à Terre-Neuve, ça, c’est plus rare. Il y a eu quelques projets, mais de cette envergure-là, c’est le premier , estime Xavier Georges. Jusqu’à maintenant c’est un grand succès, ce qui nous remplit d’espoir parce qu’on veut en faire plus.

La websérie, six épisodes de 15 minutes, sera disponible sur les plateformes de TV5 et d'Unis TV d’ici l’automne, selon Xavier Georges. Elle a été réalisée dans le cadre du programme Créateurs en série de TV5.