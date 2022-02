La bibliothèque municipale de Matane livre des romans à domicile

Depuis maintenant plus d’un an, la bibliothèque municipale offre un service de livraison à domicile de romans.

Ruth Dion fait partie de la vingtaine d’usagers de la bibliothèque municipale de Matane qui reçoivent, deux fois par mois, leurs emprunts directement à la maison. Moi, j’ai des problèmes respiratoires et je ne peux pas sortir. Ça fait qu’eux, ils nous donnent des services. Ils nous offrent des choses et ils sont tout le temps de bonne humeur , explique Mme Dion.

Pendant l’hiver, c’est très bien pour moi parce que je n’ai pas ma voiture et j’ai beaucoup de difficulté à me déplacer parce que j’ai une hanche cassée , renchérit Bérangère Cantin qui utilise aussi les services de livraison.

On nous offre des titres de livres alors c’est bien intéressant. Vous savez, des fois, on n’est pas au courant de tout quand on est à la maison, commente pour sa part Liette Lajoie.

Le projet Biblio à domicile, qui s’adresse aux aînés de 70 ans et plus et aux personnes à mobilité réduite, est financé par la Ville de Matane dans le cadre des activités de la bibliothèque.

Le projet Biblio à domicile est financé par la Ville de Matane (archives). Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Mélina Gagné-Pelletier, qui a mis en œuvre le projet et qui s’occupe de la livraison à domicile, croit grandement à son initiative, bien qu’elle puisse sembler modeste. Il souhaite que le service aide à briser l’isolement des aînés et contribue au développement de leurs fonctions cognitives.

On s’entend que ce n’est pas beaucoup, mais ça fait tellement de différence pour les gens de la ville qui en ont besoin. Puis, pour moi, par exemple, ç’a vraiment été utile parce que ça m’a permis de réintégrer le marché du travail. Et maintenant, je me suis trouvé une job de livreur au Saint-Hubert. Même avec cette job-là, j’ai tenu à continuer à faire la job ici parce que ça en vaut la peine , raconte-t-il.

On fait le prêt des livres et le retour des livres aussi. Ce n’est pas juste les livres, il y a des livres audio et des casse-têtes. Les aînés ont besoin de divertissement. Ils ont été confinés. Il y a eu des périodes plus confinées que d’autres aussi, donc on s’est vite rendu compte que ça faisait beaucoup de bienfaits , explique la responsable du projet, Christiane Melançons, à la bibliothèque municipale de Matane.

L’équipe entend poursuivre le service Biblio à domicile même lorsque la pandémie sera derrière elle.

D'après un reportage de Xavier Lacroix