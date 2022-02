Le Québec s’illustrera en musique et en cinéma à South by Southwest

Parmi les représentantes et représentants musicaux québécois se trouvent TEKE::TEKE, Choses Sauvages, Laurence-Anne, Gus Englehorn, Paupière et Population II.

Plusieurs de ces artistes ou formations se produiront lors d’un événement intitulé Montreal Mish-Mash, le 16 mars, organisé de concert avec les festivals montréalais M pour Montréal et Pop Montréal.

L’événement texan réunit normalement plus de 20 000 mélomanes, professionnelles et professionnels de l’industrie musicale, selon un communiqué de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), qui appuie les artistes.

Le volet cinématographique de SXSW verra la présentation de trois productions québécoises : Belle River, un court métrage documentaire; Everything Will Be All Right, un court métrage de fiction; et Fire of Love, un long métrage documentaire. L’œuvre interactive Composition sera, elle, présentée lors de l’événement consacré aux médias interactifs, SXSW Interactive.

Le festival SXSW se tiendra du 11 au 20 mars prochain. Il accueillera à nouveau du public, après avoir été annulé à la dernière minute en 2020, puis organisé en formule virtuelle en 2021.