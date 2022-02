La tempête ferme des écoles, mais pas encore les routes

Selon Environnement Canada, cette tempête hivernale arrive du Midwest américain. Elle touchera la province jusqu’à mercredi. D’ici là, on prévoit des accumulations de neige allant de 25 à 40 centimètres sur la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent ainsi que la Côte-Nord.

Le ministère des Transports avise que les conditions routières pourraient rapidement se dégrader dans certaines régions et causer des fermetures de route.

En début d'après-midi, mardi, l’ensemble du réseau routier restait toutefois entièrement accessible.

En Gaspésie, la visibilité était bonne partout, mais d’importants tronçons étaient enneigés ou partiellement couverts de neige.

Au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, la circulation était difficile sur un seul tronçon de la route 138, celui entre Tadoussac et Forestville où la visibilité était réduite.

Les Îles-de-la-Madeleine sont cette fois épargnées par Dame Nature puisqu'on y attend surtout de la pluie.

Plusieurs fermetures d’école

Des fermetures d’école sont à signaler en Gaspésie. Le Centre de services scolaires (CSS) des Chic-Chocs a suspendu les cours aux écoles de l'Anse, Bois-et-Marées, Notre-Dame-des-neiges, St-Norbert, l'Escabelle, Gabriel-Le Courtois, ainsi qu'au centre de formation professionnel de la Haute-Gaspésie.

Du côté du Bas-Saint-Laurent, les avertissements de tempête a incité le centre de services scolaire CSS des Monts-et-Marées à suspendre les cours, mardi après-midi. Ainsi, les cours ont pris fin à 11 h, pour les élèves des écoles primaires et des polyvalentes de Sayabec et Forimont de Causapscal, et à midi, dans les écoles secondaires de Matane et d'Amqui. Les services de garde sont demeurés ouverts.

Plusieurs écoles ont été fermées mardi de façon préventive dans l'Est-du-Québec (archives). Photo : Shutterstock / Tobias Arhelger

L'ensemble des écoles des centre de services scolaire CSS des Phares, du Fleuve-et-des-Lacs et de Kamouraska-Rivière-du-Loup demeurent ouvertes cet après-midi, mais certains cours du soir sont suspendus.

C'est le cas, en après-midi, de certains cours du centre de formation professionnelle de Rimouski-Neigette. Il n'y a pas de cours non plus en après-midi au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Les cégeps de Matane de Baie-Comeau ont également suspendu ses cours à partir de 13 h, et ce, pour le reste de la journée ainsi que pour la soirée. À Baie-Comeau, le cégep est d'ailleurs fermé pour le reste de la journée y compris la soirée.

Sur la Côte-Nord, il n'y a pas eu d'enseignement aux écoles de Tadoussac à Baie-Trinité en raison des prévisions météorologiques. Les services de garde demeurent par contre ouverts selon les heures habituelles.

Des cliniques de vaccination fermeront plus tôt

Des cliniques de vaccination sur le territoire du Bas-Saint-Laurent fermeront exceptionnellement leurs portes à 18 h ce soir au lieu de 20 h comme prévu en raison des conditions météorologiques.

Quant aux cliniques mobiles de vaccination, elles sont toujours prévues aujourd’hui mais se termineront à 17 h 15.

À Matane, la Ville a décidé de fermer les portes de ses infrastructures de loisirs, ce qui inclut gymnase, piscine et bibliothèque, à compter de 16 h. Les activités prévues sont annulées.