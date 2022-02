Un Québécois sur quatre appuie les manifestations antimesures sanitaires

Plus de 25 % des Québécois appuient le message véhiculé par les manifestants contre les mesures sanitaires, révèle un sondage de l'Institut national de santé publique du Québec  (Nouvelle fenêtre) (INSPQ) dont les résultats ont été publiés mardi.

L'Institut national de santé publique du Québec INSPQ mène des sondages toutes les deux semaines pour mesurer notamment l'adhésion de la population aux trois principales règles sanitaires recommandées par les autorités : distanciation physique, lavage fréquent des mains et éviter les rassemblements privés.

Dans la section intitulée « Croyances et perceptions des répondants en lien avec la COVID-19 et les mesures recommandées », 26 % des 6600 personnes sondées sur Internet disent être en accord avec les motifs qui ont mené aux manifestations d'Ottawa et Québec. Environ 70 % affirment être en désaccord, contre 4 % d'indécis.

Les policiers et les manifestants se font face dans le centre-ville d'Ottawa la semaine dernière. (archives) Photo : Radio-Canada / Frederic Pepin

Des manifestations au but commun

Cette question a été ajoutée dans le plus récent sondage, en raison de l'actualité des dernières semaines. Malgré leurs conclusions différentes, les manifestations de Québec et Ottawa avaient un but commun : dénoncer les mesures sanitaires et les gouvernements qui les appliquent.

La manifestation contre les mesures sanitaires qui s'est déroulée à Québec au cours de la fin de semaine avait des allures de fête. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Or, ces manifestants et leurs idéologies ont gagné de nombreux appuis au sein de la population québécoise ces dernières semaines. Ils ne peuvent plus être pris à la légère, croit la Dre Ève Dubé, chercheure à l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ .

Il y a quand même le quart des répondants [au sondage] qui appuie les manifestations sanitaires, donc ce n'est plus qu'une minorité dont on n'a pas besoin de se préoccuper , commente la scientifique qui analyse les tendances dans les sondages de l'INSPQ depuis le 1er juillet 2020.

« Il y a de plus en plus de gens qui sont fatigués et même s'il y a des assouplissements, ils ont l'impression que ça ne finit jamais. » — Une citation de Dre Ève Dubé, chercheure à l'INSPQ

L'anthropologue Ève Dubé (archives). Photo : Radio-Canada

Une tendance depuis janvier

L'adhésion aux mesures a toujours fluctué au fil des vagues, mentionne Mme Dubé. Mais les Québécois ont dans l'ensemble tendance à moins respecter les règles sanitaires depuis l'avènement de 2022.

Lorsqu'Omicron est devenu omniprésent dans les conversations en décembre dernier, les gens se sont mobilisés et ont changé leur plan pour Noël , raconte-t-elle.

Cette mobilisation a toutefois été de courte durée chez certains, explique la professeur en anthropologie à l'Université Laval. Dans le plus récent sondage de l'INSPQ, 66 % des répondants préfèrent courir le risque de contracter la COVID-19 plutôt que de renoncer à leur vie sociale.

Des manifestants réclament la démission de François Legault. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

De plus, 54 % des répondants pensent que le passeport vaccinal devrait être requis pour obtenir davantage de services comme aller au spa. L'appui a fondu par rapport à septembre dernier, par exemple, alors que 77 % des sondés affirmaient être favorables au passeport vaccinal pour avoir accès à certains lieux.

« Ce groupe-là [antimesures sanitaires] semble gagner de plus en plus d'adeptes. Ça semble en augmentation depuis janvier. » — Une citation de Dre Ève Dubé, chercheure à l'INSPQ

Le fossé s'agrandit depuis Omicron

Le fossé s'agrandit d'ailleurs de plus en plus entre ceux qui suivent rigoureusement les mesures sanitaires, pendant que d'autres les respectent de moins en moins. À ce propos, le nombre élevé de Québécois infectés par Omicron a changé la donne, constate la Dre Dubé.

On observe des différences importantes entre les gens qui ont eu la COVID et ceux qui ne l'ont pas eue. [Ceux qui ont contracté] la COVID peuvent être moins motivés à suivre les mesures , affirme l'anthropologue.

Une polarisation semble s'accentuer entre les gens qui sont toujours préoccupés par la COVID, qui veulent minimiser les risques de l'attraper et l'autre groupe plus réfractaire aux mesures, fatigué de la pandémie, qui trouve qu'on exagère, qui banalise un petit peu le risque de la COVID. Ce clivage s'accentue , ajoute-t-elle.

« L'adhésion diminue avec l'âge, plus on est jeune, moins on adhère. » — Une citation de Dre Ève Dubé, chercheure à l'INSPQ

Une gestion qui va changer

La Dre Ève Dubé estime qu'à l'image des autres sociétés, le Québec s'en va graduellement vers un autre paradigme dans sa gestion de la pandémie. Elle espère néanmoins que certaines mesures perdureront.

Avant la COVID, on avait une tout autre vision des maladies infectieuses. Il y avait cette culture d'aller travailler pareil avec les symptômes de maladies infectieuses. On espère que la COVID, ça va faire en sorte que les gens auront cette responsabilité individuelle. Une fois qu'on aura levé l'obligation de porter le masque .

Jeunes et adultes ont rédigé des messages à Québec au nom de la liberté. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Méthodologie

Les résultats des sondages menés aux deux semaines par l'INSPQ depuis le 1er juillet 2020 portent sur les réponses de 6600 participants sur le web. Dans le plus récent sondage, les Québécois ont répondu à une soixantaine de questions entre les 4 et 16 février 2022.

Les résultats présentés doivent être interprétés avec prudence puisque l’échantillonnage non probabiliste ne présente pas de marge d’erreur, souligne l'INSPQ.

La semaine dernière, un sondage Léger démontrait par ailleurs qu'un Canadien sur trois était en accord avec le message véhiculé par le convoi des camionneurs.