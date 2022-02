Intimidation, non respect du genre : des élèves LGBTQ+ racontent leurs défis à l’école

Être mal nommé par ses enseignants, parfois ses camarades de classe et ne pas se sentir en sécurité en allant à l'école. C'est la réalité quotidienne de certains élèves transgenres et non-binaires qui se sont confiés à Radio-Canada.

À l’école, c’est vraiment difficile de me faire respecter moi et mon pronom , raconte Frédéric*, 16 ans.

Frédéric utilise le pronom neutre iel, et va dans une école francophone du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO). Je vais à une école très diversifiée en termes de cultures. Certains professeurs font des efforts et se corrigent, d’autres préfèrent utiliser mon nom plutôt que mon pronom et certains refusent carrément d'utiliser mon pronom .

*Le nom de la personne a été modifié pour des questions de sécurité. Nous utiliserons les accords en français au masculin en respect de l’identité de genre de Frédéric et le pronom neutre français, iel.

Frédéric n'est pas sorti du placard auprès de sa famille, ce qui ajoute à la difficulté de faire respecter son identité de genre neutre auprès de certains enseignants. Pour les réunions parents-professeurs et sur les bulletins, la consigne est claire : utiliser le pronom féminin et les accords allant de paire.

Mais certains professeurs me disent qu'ils doivent respecter mes parents, comme ce sont les adultes, donc qu'il n'est pas question d'utiliser un autre prénom et le pronom neutre le reste du temps , raconte Frédéric. Cela lui cause beaucoup de frustration, mais aussi de la tristesse.

Le drapeau de la fierté transgenre. Photo : iStock / nito100

« Tu te dis : "ok, je ne vais pas être respecté dans mon identité de genre pour le prochain semestre. Que vais-je faire chaque journée? Je vais détester tel ou tel cours. Ça devient long, les journées à l'école quand tes profs ne respectent pas ton identité. Ça cause beaucoup d'émotions et de dysphorie de genre. Être respecté, c'est la base d'être un humain. Étant un humain, j'ai le droit au même respect qu'un humain cisgenre. » — Une citation de Frédéric, élève de 16 ans

Frédéric raconte aussi avoir été intimidé au début de l'année par un élève en position de leadership qui refusait d'utiliser son pronom. Tout dernièrement, je me suis fait crier après par un enseignant parce que je lui ai demandé d'utiliser le pronom iel, mais il m'a dit qu'il n'y avait aucune autorité qui avait confirmé ce pronom auprès de lui.

Cette difficulté à faire respecter son identité de genre par le personnel éducatif et certains camarades de classe, Alex**, 13 ans, la vit aussi.

**Radio-Canada ne dévoile pas le nom de famille d’Alex en raison de son âge et d’inquiétudes soulevées par sa famille pour sa sécurité.

Alex est sorti du placard comme personne transgenre il y a près de deux ans. Étant anglophone, Alex utilise les pronoms they/them en anglais, correspondant au iel en français. Dans son école, Dr. J.E. Davey Elementary School du conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth (HWDSB), de nombreux élèves et enseignants ne respectent pas son choix, malgré ses corrections répétées. Iel a même dû quitter l’équipe de volley-ball parce que l’entraîneur ne cessait pas de mal l’identifier.

« Ça me met très mal à l’aise. Je n’ai pas vraiment envie d’aller à l’école. Quand un enseignant identifie mal mon genre, cela montre en quelque sorte aux autres élèves que c’est ok de le faire. » — Une citation de Alex, élève de 13 ans

Alex est élève de 8e année à l'école primaire Dr. J. E. Davey à Hamilton. Photo : Radio-Canada / (Bobby Hristova/CBC)

Alex estime que seuls deux enseignants soutiennent vraiment son choix. Je ne sais pas pourquoi certains n’utilisent pas le bon pronom, même si je le leur répète. Je suppose que c’est trop difficile pour eux. Parfois les professeurs vont juste trouver des excuses, dire que c’est nouveau pour eux. Cela fait deux ans, je suppose qu’ils auraient dû s’y habituer, mais bon…

CBC Hamilton a contacté le conseil scolaire pour obtenir une entrevue au sujet du cas d’Alex, mais Gerry Smith, le surintendant responsable de la réussite des élèves, explique qu’il n’est pas possible de discuter de questions personnelles. Le personnel adhère à nos politiques sur la sécurité des écoles, l’équité et les droits de l’homme , précise-t-il, ajoutant que les élèves, quels que soient leur genre, sexe ou orientation sexuelle, doivent se sentir en sécurité à l’école .

Des impacts sur la santé mentale

Une récente étude  (Nouvelle fenêtre) menée par le Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto (CAMH) souligne que les taux de suicide et de problèmes de santé mentale sont plus élevés chez les jeunes transgenres, en raison de discriminations répétées, notamment le fait d’être la cible d’erreur de genre, parfois intentionnelle.

Dans les toilettes, par exemple, certains vont se fâcher contre moi parce que je suis dans la mauvaise selon eux , raconte Alex, qui a d’ailleurs écrit à son école et lancé une pétition en ligne qui a déjà recueilli plus de 5200 signatures pour demander des panneaux non-binaire dans les toilettes.

Une personne brandit une pancarte où il est écrit que « les droits des transgenres sont des droits de la personne ». Photo : Reuters / Carlo Allegri

« Quand tu dois choisir entre la salle de bain des filles et celle des garçons, c’est inconfortable quand tu es trans, surtout quand tu es en pleine transition. Disons qu’un homme trans qui présente des traits de féminité parce que son corps change, c’est plus facile d’aller dans les toilettes des filles, mais en même temps tu n’es pas une fille donc tu te sens mal à l’aise aussi. » — Une citation de Alex, élève de 13 ans

Le 3 février, le surintendant de l’école où va Alex a spécifié à sa mère, Tanya O'Connell, qu’un panneau temporaire inclusif serait bientôt mis en place dans son école.

Mme O'Connell est toutefois inquiète pour la sécurité de son enfant, estimant que les actions sont lentes. Elle raconte avoir eu des dizaines de conversations avec le directeur de l'école et rencontré plusieurs fois le surintendant pour leur faire part de ses préoccupations sur la sécurité d'Alex.

Ils ont toujours l’intention de rendre l’école plus sûre pour les enfants transgenres dans leurs réponses, mais dans les faits, cela ne se traduit pas par des gestes concrets, alors qu’ils ont une responsabilité , dit-elle.

Elle a aussi demandé à ce qu’il y ait plus d’éducation et de sensibilisation à l’échelle de l’école, auprès des élèves, lors d'assemblées. Malheureusement, ce genre d’assemblées éducatives ont été interdites à l’école, parce que la dernière fois qu’il y en a eu une, Alex a été la cible d’un crime haineux par un autre élève, qui a été suspendu depuis. Mais l’expérience a été traumatisante pour iel , raconte-t-elle.

Cet incident s'est produit après une assemblée destinée à apprendre aux enfants à ne pas utiliser une insulte homophobe, raconte Mme O'Connell. Au cours de cet incident, un enfant a crié à Alex qu'iel était une fille, tout en faisant référence à son livre religieux et qu'Alex devrait être lapidé à mort. L'enfant a été suspendu pendant 21 jours. À la suite de cela, elle a dû demander à plusieurs reprises qu'Alex ne soit pas en contact avec cet enfant, qui n'a exprimé aucun remords, selon elle. Un enseignant a dit à Alex de s'en remettre, même en sachant qu'iel a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique à la suite de l'incident , déplore sa mère.

Mme O'Connell précise qu'il y a des dizaines d'autres incidents similaires vécus par son enfant presque chaque jour à l'école, comme une autre fois où un élève a lancé des propos homophobes dans une conversation de groupe sur Snapchat. Et ainsi de suite , dit-elle.

Au cours des dernières années, le conseil scolaire conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth HWDSB a été aux prises avec des cas d'intimidation qui n'ont pas été contrôlés à plusieurs reprises, comme l'indique un rapport publié l'année dernière.  (Nouvelle fenêtre)

Le genre neutre Photo : getty images/istockphoto / nito100

De l’intention à la pratique

Fae Johnstone dirige le Wisdom2Action, une société de conseil LGBTQ+ et a travaillé avec le conseil scolaire public d'Ottawa Carleton pour améliorer l'inclusivité. Selon iel, plusieurs élèves transgenres à travers le pays sont confrontés aux mêmes problèmes qu’Alex et Frédéric.

L’approche de chaque conseil scolaire pour accueillir ces élèves de façon sécuritaire varie, certains organisent des sessions de formation ponctuelles, d’autres mettent en place des plans d’action plus concrets, mais cela n'est pas systématique, déplore Fae Johnstone.

« Je veux voir des conseils scolaires avec des plans de mise en oeuvre qui incluent des ressources financières dédiées à l'inclusion 2SLGBTQ ; je veux voir des attentes claires communiquées au personnel et aux éducateurs selon lesquelles l'homophobie et la transphobie ne sont pas tolérables dans leurs espaces. » — Une citation de Fae Johnstone, Wisdom2Action

Fae Johnstone dirige Wisdom2Action Photo : Radio-Canada / (Krystalle Ramlakhan/CBC)

Le plan d'action pour la sécurité dans les écoles du conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth HWDSB comprend un objectif visant à ce que 80 % des élèves des groupes en quête d'équité déclarent se sentir en sécurité et soutenus à l'école.

De son côté, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario CEPEO dit travailler activement à sensibiliser les membres du personnel à la notion d’identité de genre , ajoutant que de la formation leur est offerte. L’emploi du pronom iel doit être respecté si un parent / élève en fait la demande . L’emploi du pronom et du prénom du choix de l’élève en classe et dans les commentaires de bulletins doit être respecté, stipule le courriel.

Fae Johnstone reconnaît qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais dit espérer que ces jeunes savent qu'il y a des gens prêts à se battre pour leurs droits. Nos communautés et nos jeunes sont puissants et résilients, et il y aura un avenir meilleur. Le monde devient un meilleur endroit , quoique lentement.

Les conseils scolaires ont des politiques inclusives qui diffèrent de l'un à l'autre. Photo : Radio-Canada

Mieux former le personnel éducatif

Frédéric dit encore s'étonner du retard de certains enseignants en termes de connaissances. Certains enseignants lui ont dit n'avoir pas entendu parler de non-binaire et de LGBTQ+, d'autres qu'il s'agit simplement d'une étiquette qui importe peu au final.

Des fois je me dis que si tu enseignes dans une école secondaire, ça va mal si tu ne connais pas les bases. Je sais que certaines formations existent dans nos écoles, mais je pense qu'il faudrait que ce soit obligatoire pour que les profs en apprennent plus , pense Frédéric.

« Dire aux profs de garder leurs croyances personnelles de côté et d’écouter l’élève. Si il ou elle parle de son identité de genre, écoute. C’est quelque chose de très personnel, un élève s’ouvre à toi, c’est spécial quand-même de révéler quelque chose comme ça de ton identité. » — Une citation de Frédéric, élève de 16 ans

Chaque conseil scolaire a sa propre politique d'inclusivité. Photo : iStock

Alex abonde dans le même sens. Mieux former les enseignants, leur expliquer pourquoi mal identifier le genre d’un élève peut être nocif pour celui-ci.

Tanya O'Connell précise que le conseil scolaire lui a dit qu'une formation professionnelle supplémentaire a lieu pour les enseignants, mais elle aimerait bien voir des politiques clairement définies mises en place pour parler de l’homophobie, de la transphobie et des conséquences tangibles. Quand des élèves se font suspendre pour avoir utilisé des termes homophobes, ils sont surpris. Ils ne devraient pas être surpris, ce sont des crimes de haine , rappelle-t-elle.

Elle aimerait aussi voir un groupe LGBTQ+ se mettre en place dans son école. C’est indiqué dans le projet de loi 13 2012 pour des écoles tolérantes  (Nouvelle fenêtre) , les élèves ont droit à des alliances gaies-hétérosexuelles pour rendre le climat et la culture de l’école plus sécuritaires pour les enfants trans , souligne-t-elle.

Et à quand une langue plus inclusive?

Jeff Tennant, sociolinguiste et professeur adjoint au département d'études françaises de l'Université Western de London, remarque qu'en français, le pronom iel prend enfin sa place. Selon lui, le personnel enseignant doit être davantage sensible à cela.

Il reconnaît toutefois que la langue française impose toute une série de défis. Il est vrai que des problèmes se posent au niveau des accords en français, et cela vient de la grammaire et de la morphologie de notre langue , explique-t-il.

Jeff Tennant Photo : Courtoisie/Jeff Tennant

Il y a des formes proposées employées dans des communautés de diversités de genre, indique le professeur. Si on prend un adjectif comme grand, grande, qui s’accord à l’écrit, mais aussi à l’oral. Là, on propose d’écrire granx. D’autres formes comme voisin, voisine, deviendrait voisaine, citoyen, citoyenne deviendrait citoyan , donne-t-il en exemple.

M. Tennant rappelle toutefois que ces formes ne sont pas communément admises et ne sont pas recommandées par l’Office québécois de la langue française (OQLF). Cela reste vraiment dans l’usage des communautés de diversité de genre qui sont plus concernées et font des efforts pour modifier une morphologie parfois rigide et mieux respecter cette diversité , dit-il.

En revanche, il existe des formes préconisées par l'Office québécois de la langue française OQLF et d’autres entités pour favoriser l’émergence d’un genre neutre. On peut employer des noms neutres, des adjectifs épicènes et là où le contexte le permet d'éviter des adjectifs qui s’accordent en genre.

Les premiers pas se font généralement au sein de la société, rappelle-t-il, avant d’entrer officiellement dans le langage. Le Petit Robert a par exemple récemment introduit le pronom  (Nouvelle fenêtre) iel , constatant que ce néologisme pronominal s’était répandu au sein des sociétés contemporaines. Si un néologisme est vraiment répandu, il a de bonnes chances de réussir à être adopté et recensé dans le dictionnaire , explique le professeur, qui rappelle que le français est une langue vivante et donc en perpétuelle évolution.

Bien sûr, il y a toujours une certaine résistance au changement, et des idéologies linguistiques parfois fortes , estime M. Tennant. Les débats sur le langage inclusif dans les médias sociaux en sont un puissant symbole, selon lui.