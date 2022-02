Martine Paquet a réussi son propre miracle

Certains la connaissent des réseaux sociaux à travers ses capsules vidéos Le Miracle de Martine où elle documente son combat contre le cancer depuis l’été dernier. Pour d’autres, elle a été une collègue et une enseignante dévouée. Mais pour la majorité des gens qui la côtoient, Martine Paquet est une amie, une conjointe, une sœur, une fille et une mère.

Aujourd’hui, elle se trouve aux soins palliatifs. Les mois de chimiothérapie qu’elle a traversés ne lui auront finalement pas permis de vaincre son léiomyosarcome, un cancer rare de stade avancé.

Une timide lueur de rémission avait pourtant pointé le bout du nez l’automne dernier : les images de radiologie ne semblaient plus montrer de traces de la maladie. Un rayon de soleil illuminait soudainement les grisailles de novembre.

Mais il fallait rester prudent, et ça, Martine le savait mieux que personne.

Martine Paquet avec ses proches, l'été dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Puis, le moment redouté arriva. Quelques semaines plus tard, les médecins lui apprennent que le cancer s’est propagé et qu’il se trouve désormais logé dans la plupart de ses organes. Tandis que le pronostic s’assombrit, les yeux bleus de Martine, eux, se reflètent encore dans le doux regard de ses proches, posés à son chevet.

Dans sa plus récente publication, où elle s’adresse aux internautes depuis son lit d’hôpital, les voix de ses sœurs résonnent d’ailleurs tout autour. Elles acquiescent à son discours et ne peuvent s’empêcher de rire à ses blagues, même les plus sombres.

Si son temps semble désormais compté, le combat, lui, n’est pas perdu. Pour Martine, du moins, cet aboutissement n’est que l’accomplissement de son plan de vie . Une situation qu’elle accueille avec calme et sérénité, à l’écart de la souffrance.

On devrait pas l’appeler la mort. Je trouve que c’est morbide. Il faut l’appeler le passage de la vie , dit-elle.

Un legs d’amour

Sur Facebook, les pensées et les prières à l’endroit de Martine abondent et ne se chiffrent plus.

Jamais elle n’aurait imaginé que ses capsules vidéos, Le miracle de Martine, auraient un jour une telle portée. Là, présentement, je réalise tout l’impact. Tout le monde que j’ai touché de près ou de loin , atteste-t-elle.

Plusieurs ont décidé de troquer leur photo de profil pour un cœur violet, signe d’appui à sa lutte contre le cancer, qu’elle a décidé de partager publiquement avec courage, ouverture et profonde sincérité.

« Il y a d’autres familles qui se sont rapprochées à travers mon histoire. Ça a inspiré d’autres familles qui passaient à travers la maladie à voir les choses différemment, d’un autre œil, de voir ça comme une mission de vie. » — Une citation de Martine Paquet

C'est pas juste parce que tu meurs de la maladie que t'as pas atteint le miracle. C'est tout ce qu'il en est découlé de ça : la vague d'amour. J'ai réussi un miracle de Martine.

Un jour, elle vivra à travers les élans d'amour et d'espoir qu’elle a su propulser autour d’elle, et bien au-delà.