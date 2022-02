Les inondations de 2017 et 2019 ont laissé des traces sur le territoire gatinois et québécois. Selon les plus récentes données de la Ville (mai 2021), 179 lots à Gatineau, dont 144 dans le secteur de Pointe-Gatineau et du Lac-Beauchamp, avaient été touchés et ont été cédés à la Ville. Les terrains cédés à la municipalité sont généralement ceux où la reconstruction n’a pas été possible.

Depuis, des modifications ont été apportées par le Québec.

Et à compter du 1er mars prochain, un nouveau règlement provisoire entrera en vigueur, établissant de nouvelles règles dans les zones inondables et bien des changements pour la Ville de Gatineau.

La Municipalité sera désormais responsable de faire appliquer de nouveaux règlements qui encadrent encore davantage la construction, reconstruction et l’agrandissement dans des zones inondables.

Les zones inondables sont classées en deux groupes, en fonction de leur fréquence d’inondation : les zones 0-20 ans, qui ont une probabilité de 5 % d'être inondées chaque année, et les zones 20-100 ans, qui ont une probabilité de 1 %.

La rue Jacques-Cartier, à Gatineau, le 16 mai 2019 (archives) Photo : Radio-Canada / Dominique Degré

À la suite des inondations de 2019, le gouvernement québécois avait décidé d’interdire toute nouvelle construction et tous travaux de remblai et de déblai dans une zone d’intervention spéciale qui comprenait la zone 0-20 ans, la zone 20-100 ans et le territoire inondé à l’époque. Les bâtiments dont la valeur des dommages était supérieure à 50 % du coût à neuf de construction devaient également être démolis et la reconstruction était interdite.

Le 1er mars prochain, le règlement provisoire qui entrera en vigueur prévoit le maintien de certaines règles déjà en place, mais également de les élargir dorénavant à toutes les zones inondées en 2019, qui ne faisaient pas partie des zones 0-20 ans et 20-100 ans.

Dans la zone 0-20 ans, il sera toujours interdit de reconstruire une résidence ayant subi des dommages équivalents à 50 % du coût à neuf de la propriété. Les plus grands changements se feront plutôt sentir dans la zone 20-100 ans. Les citoyens qui voudront construire un bâtiment accessoire comme une remise, par exemple, devront maintenant obtenir un permis.

À compter du 1er mars 2022 : Zone 0-20 ans

interdiction de tout nouveau bâtiment résidentiel



interdiction de reconstruire un bâtiment résidentiel, sauf si les dommages résultant d’une inondation sont inférieurs à 50 % du coût à neuf – même emplacement, mêmes dimensions



interdiction d’agrandir un bâtiment résidentiel, au-dessus et au-dessous du sol, sauf pour déplacer des pièces employées par une personne pour y vivre ou pour des installations essentielles – aucun empiétement additionnel au sol dans la zone



autorisation de construire un bâtiment accessoire à un bâtiment résidentiel



autorisation de faire des travaux de rénovation, d’entretien, de réparation ou de modernisation des bâtiments existants Zone 20-100 ans

interdiction de tout nouveau bâtiment résidentiel sur un terrain ayant fait l’objet d’un remblayage sans avoir obtenu les autorisations nécessaires ou devenu vacant à la suite d’une inondation (plus d’un an depuis la démolition sans travaux débutés)



autorisation de construire un bâtiment résidentiel à condition d’être desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout, sur un lot situé entre deux lots sur lesquels se trouve un bâtiment principal, qui ne résulte pas d’une subdivision d’un lot faite après le 23 juin 2021



Autorisation d’agrandir un bâtiment résidentiel sans empiétement additionnel dans la zone 20-100 ans



Autorisation de faire des travaux de rénovation, d’entretien, de réparation ou de modernisation des bâtiments existants

Sous peine de sanctions financières, la Ville devra émettre une autorisation municipale, lorsque requise par le règlement, en plus du permis de construire ou du certificat d’autorisation.

Des sanctions sont également prévues pour les résidents qui ne respecteraient pas les nouvelles règles.

« Cette démarche complexe, qui requiert dans plusieurs cas des avis de professionnels, va accroître les coûts et les délais pour le citoyen. » — Une citation de Extrait de la présentation de la Ville de Gatineau sur le Règlement provisoire en matière de gestion des risques liés aux inondations

Pour le citoyen, le règlement provisoire adopté par le gouvernement du Québec, outre qu’il limite encore davantage les possibilités en matière d’agrandissement, de reconstruction ou de construction nouvelle, impose une démarche additionnelle à celle de la demande de permis ou de certificat, soit l’obtention d’une autorisation municipale préalable , note la Municipalité dans une présentation, faite mardi matin, sur le Règlement provisoire en matière de gestion des risques liés aux inondations.

Dans l'éventualité de nouvelles inondations, les bâtiments patrimoniaux qui seront endommagés pourront être reconstruits ou rénovés, mais selon des conditions très strictes. Les travaux ne devront toutefois pas altérer la valeur patrimoniale des bâtiments.

La Ville de Gatineau indique qu’elle mettra à la disposition de ses résidents, d’ici le 1er mars, une page Web pour expliquer les principaux éléments du règlement et un formulaire pour compléter une demande d’autorisation municipale. Une équipe sera également dédiée au traitement des demandes en zone inondable.

Ce règlement provisoire sera en place en attendant que le gouvernement québécois adopte et mette en place son règlement permanent. Un règlement qui devrait changer l’approche de Québec vis-à-vis des zones inondables, en tenant non seulement compte des probabilités que des résidences ou secteurs soient inondés en fonction des crues de récurrence - soit les zones 0-20 ans et 20-100 ans - mais aussi en fonction de nouvelles cartes pour délimiter ces zones et en tenant compte d'une mesure de risque allant de faible, à très élevé, en passant par moyen et élevé.

Avec les informations de Nathalie Tremblay