Une saison d’exception en vue pour le crabe des neiges

Même si le salon de commercialisation des produits de la mer de Boston aura lieu dans moins de trois semaines et que la pêche ne débutera qu’au printemps, le président de l’AQIP, Bill Sheehan, se montre très optimiste pour la saison 2022.

Avec une hausse des allocations de crabe des neiges d’environ 35 % dans la zone 12, la principale zone du golfe, les captures de 2022 devraient retrouver le niveau de 2020.

Cette bonne nouvelle arrive au moment où le principal concurrent du crabe des neiges du Saint-Laurent, le crabe de l’Alaska, est en difficulté.

Dans le détroit de Béring, les baisses d'allocation frôlent 90 %.

Les réserves de crabe des neiges sont à sec , confirme Bill Sheehan. Si bien que les premiers débarquements des pêcheurs de crabe des zones de l’estuaire, d’Anticosti et du golfe sont déjà réservés et vendus, selon le président de l’Association québécoise de l'industrie de la pêche AQIP .

En raison de cette conjoncture particulière, le prix au débarquement pour le crabe des neiges du golfe Saint-Laurent pourrait bien atteindre des niveaux jamais vus.

Il y a deux ans, juste après le premier confinement imposé par la pandémie, le crabe des neiges a été payé 4,25 $ en moyenne au débarquement par les transformateurs. L’an dernier, la saison s’est terminée avec un prix moyen de 8,50 $.

La valeur au débarquement de la ressource est en hausse et les prix pourraient atteindre de nouveaux records cette année. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Cette année, les prix pourraient grimper à 10 $ la livre en début de saison, confirme Bill Sheehan. Ce sont des prix qu’on a jamais expérimentés, dit-il, mais jusqu’à maintenant, le marché répond.

Les carnets de rendez-vous pour le salon de Boston, suspendu depuis deux ans, se remplissent assez rapidement, ajoute le gestionnaire d’usine de transformation de produits marins. C’est là, explique M. Sheehan, qu’on va avoir le pouls de la saison, des marchés, qu’on va voir les clients arrivés, comment ils sont affamés pour le produit.

La seule ombre au tableau reste le départ printanier des crabiers.

Les flottilles aimeraient lancer la saison le plus tôt possible afin de profiter de l’absence de la baleine noire dans le golfe. Toutefois, l’hiver a été froid et les banquises sont bien présentes dans les havres de pêche du Nouveau-Brunswick qu’il faudra auparavant déglacer pour que tous puissent partir en même temps.

Avec les informations de Bruno Lelièvre