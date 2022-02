La SHS traduira des documents de l’Église concernant les pensionnats pour Autochtones

La Société historique de la Saskatchewan (Société historique de la Saskatchewan SHS ) va collaborer à la vérité et la réconciliation en traduisant des documents d’archives des anciens pensionnats pour Autochtones.

Le directeur général de la Société historique de la Saskatchewan SHS , Alexandre Chartier, affirme que tout est noté dans les registres de l’Église catholique et des congrégations religieuses. Jusqu’au début du 19e siècle, ces données étaient documentées en français.

Aujourd’hui, la majorité des Premières Nations, des universitaires et familles en Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba s’expriment en anglais.

Ils sont en pleine incompréhension quand ils se retrouvent devant des registres ou des livres journaliers de certains membres du clergé. On décèle les noms et les prénoms, mais les particularités de langage de l'époque posent certains défis , a souligné M. Chartier à l’émission Point du jour, mardi matin.

Alexandre Chartier ajoute que tous les rites des sept sacrements sont dans les registres. Les familles pourront donc retrouver les lieux, les dates d'arrivée des enfants, ainsi que leurs accompagnateurs.

Dans certains registres journaliers, on pourrait retracer ce qu'ils faisaient au jour le jour. Ça va nous permettre de mieux appréhender des situations et par la suite mettre des noms sur ces tombes , a-t-il expliqué en entrevue avec Rose Nantel.

Pas de réconciliation sans vérité

Alexandre Chartier mentionne que l’Église catholique doit permettre à la délégation qui se rendra au Vatican le mois prochain de donner accès aux archives.

« C'est un aspect fondamental de la réconciliation à cette visite. Avant d'aller à la réconciliation, il y a une vérité à faire. » — Une citation de Alexandre Chartier, directeur général de la Société historique de la Saskatchewan

Il rappelle que des archives se trouvent dans l’Ouest canadien, au Vatican et dans des congrégations religieuses en Europe.

La semaine dernière, 54 potentielles tombes ont été retrouvées dans la Première Nation de Keeseekoose, située à plus de 280 kilomètres au nord-est de Regina.

Quand on découvre des tombes et pire des fosses communes ou des femmes qui disparaissent, on est encore en période de vérité. Cette vérité doit éclater , affirme M. Chartier.

Avec les informations de Rose Nantel