Le maire Marchand transmet des messages haineux qu’il a reçus à la police

J'ai reçu des menaces parce que j'ai osé dire que dans une manifestation on ne peut pas tout faire. Parce que j'ai osé dire qu'il y avait des comportements qui étaient inacceptables qui ne seraient jamais tolérés , déplore le maire. Il y a un cas où la police est sur le dossier et on va voir si le Directeur des poursuites criminelles et pénales DPCP porte des accusations.

Le maire affirme que, jusqu’à présent, les messages violents qu’il reçoit à l’occasion ne l’ont pas trop ébranlé. Le plus dur, c'est quand j'ai eu à dire ça à ma famille. Ça, c'est plus tough , confie-t-il néanmoins.

Bruno Marchand explique que les membres de son équipe transmettent systématiquement les messages menaçants à la police. Il y a plus de chance que mon équipe les voit parce que c'est eux qui sont aux premières loges sur les réseaux sociaux. […] Quand ils reçoivent ça, soit par différents types de canaux, même quand on se dit que c'est peut-être banal, peut-être juste quelqu'un dans son salon qui ne voulait pas dire ça, on l'envoie à la police.

L’ancien maire Régis Labeaume a lui aussi porté plainte à la police à quelques reprises lors de son dernier mandat après avoir reçu des menaces qui le visaient ou qui faisaient référence à sa famille. Un homme de 43 ans a notamment été reconnu coupable de menaces de mort à son endroit en 2018.