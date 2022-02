Voici de quoi aura l’air le nouveau casque de réalité virtuelle de PlayStation

Sony a dévoilé mardi le design de son nouveau casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR2, et de ses manettes.

Aux formes plus sphériques que celles de ses prédécesseurs, le casque et les manettes doivent symboliser la vision à 360 degrés dont bénéficieront les joueurs et joueuses dans les univers virtuels, selon ce qu’on peut lire dans un communiqué.

On ne peut s’empêcher de remarquer que les manettes rappellent les lignes de celles des produits concurrents Meta Quest 2, anciennement Oculus Quest 2, du groupe qui se nommait auparavant Facebook.

L’équipe de design de Sony a également voulu harmoniser l’apparence de ces appareils avec celui de la plus récente console PlayStation, la PS5, de couleur blanche.

L’équipe de Sony indique avoir apporté un grand soin à l’ergonomie du casque, afin qu’il s’adapte à toutes les tailles de tête. Le PS VR2 aura de nouvelles fonctionnalités, dont une molette pour ajuster la distance entre les lentilles, donc entre les deux yeux, ce que le casque Meta Quest 2 offre déjà.

Nous avions déjà un casque presque parfait avec le premier modèle, donc nous ne voulions pas fondamentalement changer l'expérience de l'utilisateur. Ce que je voulais, c'était de le rendre plus petit et un peu plus léger , a expliqué à l'Agence France-Presse Yujin Morisawa, son designer.

Parmi ses caractéristiques techniques figurent notamment un écran haute définition OLED, quatre caméras intégrées pour suivre les mouvements dans l'espace et un système de vibration pour renforcer l'immersion dans les jeux.

Le PS VR2 sera également doté d’un nouveau système de ventilation pour éviter la formation de buée sur les lentilles , affirme dans le communiqué Yujin Morisawa.

Sony promet par ailleurs une amélioration importante des capacités techniques de son casque pour ce qui est du rendu graphique, notamment.

L'entreprise a réussi à écouler plus de 5 millions d'exemplaires de son premier casque dans le monde, en faisant l'un des modèles les plus vendus dans un marché qui grandit petit à petit. Pour l'instant, aucune indication n'a été donnée au sujet d’une date de lancement possible du nouveau casque.