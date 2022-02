Tempête hivernale mercredi à Terre-Neuve-et-Labrador

Des avertissements de tempête hivernale et de pluie sont en vigueur pour Terre-Neuve-et-Labrador mercredi. Les précipitations devraient débuter tôt en matinée et se poursuivront jusqu’en soirée.

Le nord de Terre-Neuve et le sud-est du Labrador recevront entre 15 et 25 cm de neige mercredi. Environnement Canada prévoit des conditions hivernales dangereuses et des rafales pouvant atteindre 70 km/h.

Un mélange de neige et de pluie est attendu pour le centre et l’ouest de Terre-Neuve. On prévoit une accumulation de 5 à 15 cm de neige, les précipitations débuteront tôt en matinée. Celles-ci se changeront en pluie en après-midi, une quantité totale de pluie entre 5 à 15 mm est prévue.

Un avertissement de pluie, parfois forte, est en vigueur pour le sud-ouest de Terre-Neuve. Environnement Canada prévoit entre 20 et 30 mm de pluie, mais possiblement plus de 50 mm dans les secteurs à plus haute altitude. Une accumulation d’eau sur les routes est à prévoir.

Enfin, les péninsules de Burin et d’Avalon, au sud de Terre-Neuve, pourraient recevoir de 10 à 20 mm de pluie, avec des vents violents par endroit, allant jusqu’à 80 km/h.