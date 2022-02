Le bâtiment du WASAC pourrait accueillir un nouveau poste de police de Winnipeg

Si tout va bien, le futur bâtiment de police occupera près de 2 hectares du Old Ex Grounds. Il remplacera le poste de police situé au 266 avenue Hartford, qui, selon le Service de police de Winnipeg, est petit et désuet.

Dans le cadre de l'accord, la Ville dépensera 5,9 millions de dollars provenant d'un fonds provincial pour rénover la partie principale du Old Ex Arena pour l'organisme à but non lucratif.

Nous sommes heureux de rester ici. C'est notre maison depuis longtemps. Il est situé au cœur de la communauté. Beaucoup d'enfants qui travaillent avec nous connaissent cet endroit , partage le directeur général du WASAC, Trevor LaForte.

WASAC utilise le 100 rue Sinclair comme bureau et espace de stockage depuis 13 ans. Selon monsieur LaForte, le bâtiment a besoin d’un grand coup de pinceau.

Cet accord permettrait ainsi à l’organisme de concentrer son budget sur la programmation plutôt que sur les réparations.

Inquiétude face à l’espace vert

Tout en étant favorable au remplacement de l'ancien poste de police, le conseiller municipal de Mynarski Ward dans le North-End à Winnipeg, Ross Eadie, s'inquiète toutefois de la perte de l’espace vert dans le quartier avec le nouveau projet.

Ross Eadie explique que le personnel de la Ville lui avait d'abord affirmé que la nouvelle station de police de 25,7 millions de dollars occuperait moins de 1,6 hectare.

De plus, pour les projets qui ne prévoient pas d'espace public ouvert, la politique de la Ville exige que le promoteur paie un montant qui sera versé dans un fonds dédié spécifiquement aux parcs, aux loisirs et à la communauté.

La motion initiale en vue d’un nouveau zonage du terrain prévu pour le poste de police exigeait que le promoteur, soit le Service de police de Winnipeg, paie 10 % de la valeur estimée de l'aménagement.

Le comité de direction de la politique (CDP) a pris la décision de supprimer complètement le paiement par manque de fonds dans le budget.

Le conseiller municipal a déposé une nouvelle motion visant à verser l'argent de la vente de l'ancien poste de police directement dans le fonds pour les espaces verts et les parcs de son quartier.

Jeudi, le conseil municipal prendra la décision finale sur le nouveau zonage et par conséquent sur le projet d’un nouveau poste de police.

Quant à Trevor LaForte, lui et son équipe disent être favorables aux consultations communautaires et qu'ils sont heureux de rester au 100 rue Sinclair même si le projet n'aboutissait pas.

Avec les informations de Sam Samson