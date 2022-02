30 centimètres de neige attendus dans la région

Toutes les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont enneigées en tout ou en partie. La visibilité est réduite par endroits en raison de la poudrerie et de la présence de lames de neige dans plusieurs secteurs, notamment dans la réserve faunique des Laurentides.

Un avertissement de tempête hivernale a été émis par Environnement Canada.

Un avertissement de pluie, de neige et de verglas est toujours en vigueur au ministère des Transports du Québec pour de nombreuses régions de la province, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les conditions routières pourraient se dégrader rapidement, alors qu’une trentaine de centimètres de neige sont attendus à compter de mardi après-midi.

Au Service de police de Saguenay (Service de police de Saguenay SPS ) et à la Sûreté du Québec (Sûreté du Québec SQ ), on ne signale toutefois que quelques accrochages et sorties de route.

Toutes les écoles primaires et secondaires de la région, de même que les quatre cégeps et l'Université du Québec à Chicoutimi (Université du Québec à Chicoutimi UQAC ) ont suspendu leurs cours en raison de la tempête.

Avec Nicolas St-Pierre