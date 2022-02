Stress post-traumatique : une clinique au N.-B. utilise un médicament psychédélique

La kétamine est déjà utilisée dans le système de santé comme anesthésique et antidépresseur. Ses propriétés hallucinogènes ont aussi popularisé sa consommation à des fins récréatives.

Le médicament a pour effet de suspendre le modèle normal de pensées du patient, explique le Dr Michael Verbora, directeur médical de la clinique Field Trip Health.

Les personnes qui souffrent de dépression chronique, d’anxiété ou de traumatisme ont beaucoup de difficulté à rompre le train de leurs pensées, ajoute-t-il. Environ 95 % des pensées quotidiennes se répètent chaque jour. La kétamine permet de suspendre ce train de pensées.

Le Dr Michael Verbora est le directeur médical de la clinique de l'entreprise Field Trip Health située à Lincoln, tout près de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC

Selon le Dr Verbora, des patients soignés avec ce produit disent qu’ils voient la vie avec un regard nouveau pour la première fois depuis bien longtemps. Le processus de guérison commence ainsi, explique-t-il.

C’est ce qui a amené l’ancien militaire Dennis Leblanc à cette clinique.

Le parcours d'un combattant

Dennis LeBlanc, résident d’Oromocto, a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique en 2008. Il a participé aux missions des Forces armées canadiennes en Bosnie en 1999, en Haïti en 2004 et il a été déployé deux fois en Afghanistan.

Les soins reçus à compter de 2008 l’ont appuyé jusqu’à la fin de son service militaire en 2015. Mais ses difficultés ont entraîné l’effondrement de son premier mariage. Il dit qu'il souffrait d’insomnie et de cauchemars et qu’il aimait boire même si c’était déconseillé à cause de ses médicaments.

L'ancien combattant Dennis Leblanc garde de bons souvenirs de la camaraderie militaire. Il dit aussi qu'il aimait se surpasser durant sa carrière au sein des Forces armées canadiennes. Il a été déployé deux fois en Afghanistan (ci-dessus), entre autres endroits dans le monde. Photo : Gracieuseté/Dennis Leblanc

Sa deuxième épouse, Amanda, affirme qu’il perdait peu à peu son identité et que son état de santé mentale se détériorait rapidement.

Dennis Leblanc ajoute qu’il avait décidé de mettre fin à ses jours, mais Amanda a réussi à l'en dissuader. Il dit qu’il lui doit la vie.

Planer au-dessus de scènes de guerre

L'ancien militaire décrit son premier traitement à la kétamine comme une sensation de confort, comme une couverture chaude qui se déroulait sur lui. Il s’est ensuite senti planer très haut au-dessus des scènes de guerre qu'il a connues en Afghanistan. Puis, il a dialogué avec lui-même en se disant qu’il devait changer certaines choses dans sa vie.

Le Dr Verbora explique que la kétamine, comme d’autres médicaments du genre, ouvre une fenêtre de cinq à sept jours qui permet au cerveau d’entrer dans un mode d’apprentissage. Les thérapeutes ont ainsi un aperçu du subconscient de leur patient et le cerveau peut rebâtir ses voies neuronales.

Dennis Leblanc affirme qu’il se sentait très bien, qu’il avait l’esprit clair et qu’il se sentait pratiquement heureux.

Un outil parmi un éventail de traitements

Le traitement à la kétamine n’est pas le seul employé pour soigner le trouble de stress post-traumatique.

La Dre Yuliya Knyahnytska, du Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, exprime des réserves au sujet de la kétamine. Elle dit que l’on ne sait pas encore très bien comment fonctionne ce produit, ni pour quels patients il est le plus approprié, ni si ce traitement est aussi efficace que d’autres.

La Dre Yuliya Knyahnytska, du Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, explique qu'on ignore encore beaucoup de choses sur l'emploi de la kétamine pour soigner des problèmes de santé mentale (archives). Photo : CBC/Mike Heenan

Selon elle, en raison d'un manque de données à ce sujet, il est est trop tôt pour généraliser l'usage de ce médicament.

L’entreprise Field Trip Health espère pour sa part élargir l’emploi de ce médicament. Fondée par un groupe de médecins et d’entrepreneurs de la région de Toronto, elle compte des cliniques dans huit grandes villes américaines et trois au Canada.

Son traitement à la kétamine dans sa clinique située à Lincoln, tout près de Fredericton, coûte environ 6000 $ pour six séances et il n’est pas couvert par l’assurance maladie provinciale. La clinique compte jusqu'à présent 35 clients.

Dennis Leblanc n'hésite pas à recommander ce traitement. Il dit avoir maintenant un avenir. Il souligne qu’il prend mieux soin de lui-même et de sa famille.