Cocktail météo pour le nord du Nouveau-Brunswick

La Péninsule acadienne recevra entre 5 et 15 cm de neige, particulièrement dans les secteurs plus au nord. De la pluie verglaçante est aussi attendue pour cette région pendant quelques heures, en plus des régions de Miramichi, Grand-Sault et des comtés de Victoria et de Carleton.

Selon Jill Maepa, météorologue chez Environnement Canada, la Péninsule acadienne pourrait recevoir environ 5 mm de pluie verglaçante. Ce n’est pas une accumulation de glace importante, mais le verglas causera probablement des conditions routières difficiles , dit-elle.

Les conditions météorologiques s’amélioreront mercredi en matinée, selon Jill Maepa.

Environnement Canada a aussi émis un avertissement de neige pour les régions de Campbellton et d’Edmundston. On prévoit une accumulation de 15 à 20 1863993m. Les précipitations vont s'intensifier mardi en soirée et dans la nuit et se changeront en pluie mercredi matin.

Enfin, on prévoit de la pluie et une fonte des neiges dans la région de Saint-Jean, le long de la côte Fundy. Environnement Canada a émis un avertissement de pluie pour ces régions qui pourraient recevoir entre 25 et 35 mm, des inondations sont possibles par endroit, dans les basses terres.