Hôpital Montfort : le gouvernement Harris a été « naïf », dit l’ex-ministre Tony Clement

Je pense que l’erreur a été de penser naïvement - parce que la décision avait été prise par une commission indépendante - que ça se réglerait sans conflit ni controverse , explique M. Clement, en entrevue à Radio-Canada.

Lorsque la Commission de restructuration des services de santé de l'Ontario annonce la fermeture de l’Hôpital Montfort, le 24 février 1997, l’élu de Brampton-Sud n'est alors qu’un député d’arrière-ban , selon ses propres termes.

J’ai donc vécu le début de tout ça avec une certaine distance , raconte celui qui était adjoint parlementaire au vice-premier ministre.

Paul Demers a travaillé pour le gouvernement progressiste-conservateur de 1995 à 2003 (archives). Photo : Radio-Canada

Le Franco-Ontarien, Paul Demers, qui a travaillé pour le gouvernement progressiste-conservateur de 1995 à 2003, confie pour sa part qu’il n’avait aucune idée de l’impact qu’aurait cette annonce.

J’étais un petit gars de Sudbury qui arrivait à Toronto. Je ne savais pas ce que c’était, l’Hôpital Montfort , se remémore-t-il.

Au sein du bureau du ministre délégué aux Affaires francophones, Noble Villeneuve - dont il faisait partie - comme dans d’autres ministères, ils sont plusieurs employés francophones, se rappelle-t-il. Pour ceux qui viennent d’Ottawa, il ne fait aucun doute dans leur esprit que la réaction sera forte.

Le grand ralliement, un tournant

Moins d’un mois plus tard, des milliers de Franco-Ontariens se rassemblent au Centre municipal d’Ottawa pour réclamer la sauvegarde de Montfort.

Le grand ralliement SOS Montfort, le 22 mars 1997, à Ottawa Photo : Gracieuseté Hôpital Montfort

Quand tu as 10 000 personnes dans un aréna, ça te donne une bonne indication que ça ne va pas bien se terminer! glisse M. Clement.

Mais cette décision n’a jamais été prise consciemment pour blesser la communauté francophone ou pour lui rendre la vie plus difficile , plaide l’ancien député.

« Souvent, quand tu es au gouvernement, [...] tu ne penses pas à toutes les conséquences de tes choix et tu finis par te retrouver avec une crise politique. » — Une citation de Tony Clement, ancien ministre du gouvernement Harris

À cette période, être Franco-Ontarien au sein du gouvernement Harris n’est pas chose facile, se remémore M. Demers.

C’étaient des amis qui t’appelaient, qui te demandaient : "Qu’est-ce qui se passe? Qu’est-ce que vous faites?" Mon job, c'était de défendre et de protéger mon ministre ainsi que le gouvernement. [...] C’est là que j'ai découvert c’est quoi les ennemis. Ça blessait.

Un mandat clair

La rapidité avec laquelle S.O.S. Montfort s’organise ne laisse pas beaucoup de temps au stratège progressiste-conservateur et à ses collègues pour travailler en coulisses au sein du cabinet.

Ce n’était pas un gouvernement qui se penchait sur le côté émotif. [...] M. Harris avait reçu un mandat très clair et net d’arranger le gouvernement , rappelle-t-il. Il faut aussi se souvenir qu'on n’était pas en 2022. Il y avait des francophobes, pas par méchanceté, mais du côté financier, [pour qui] ça coûte cher, la francophonie. [...] Ça nous prenait la pression de l'extérieur, des arguments ancrés sur des faits.

« [S.O.S. Montfort] a permis d’attirer l’attention d'une façon peut-être néfaste au début, mais qui a porté une attention extrêmement importante sur l’importance de l’Hôpital Montfort. » — Une citation de Paul Demers, ancien stratège et adjoint politique du gouvernement Harris

Professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, François Charbonneau souligne qu’il aurait été difficile pour le gouvernement de revenir sur sa décision, parce que d’autres hôpitaux étaient concernés à travers la province et qu’il ne voulait pas créer un précédent.

Politiquement, en plus, ce n’était même pas sa base électorale naturelle. Et puis, il y avait des gens dans la communauté qui disaient [au gouvernement] : "Écoutez, ce que les francophones veulent, ce sont des services en français dans un méga-hôpital à Ottawa”.

Une stratégie politique

Deux revers devant les tribunaux plus tard, la province dépose finalement les armes.

Quand nous avons perdu en appel, j’étais avec John Baird [alors ministre délégué des Affaires francophones]. Il a dit : “C’est un cas qu’on ne peut pas gagner, on perd du soutien, on se tire une balle dans le pied à Ottawa, c’est devenu un enjeu national”. Le gouvernement du Québec s’y intéressait, le gouvernement fédéral aussi… se souvient M. Clement.

Le premier ministre de l'Ontario, Mike Harris (archives) Photo : Radio-Canada

En février 2002, alors ministre de la Santé et des Soins de longue durée, il se rend à Montfort pour annoncer que son gouvernement n’ira pas devant la Cour suprême du Canada.

J’ai été accueilli comme un héros. Il n’y avait aucune animosité entre la direction de Montfort et moi-même , poursuit-il.

Mais, aujourd’hui encore, l’évocation du nom de l’ancien premier ministre Mike Harris ou de son gouvernement provoque de fortes réactions dans la communauté franco-ontarienne.

C'est difficile de se départir de ça quand la mémoire populaire garde en tête que vous êtes le parti [...] de la fermeture de Montfort , note M. Charbonneau.

« Harris ne s'inscrit pas dans la tradition qui est celle du red-toryisme, cette espèce de vision selon laquelle l'Ontario doit être une espèce de représentation, en petit, de ce qu'est le Canada. » — Une citation de François Charbonneau, professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa

D’autant plus que cet épisode n’est pas le seul qui ait pu irriter les Franco-Ontariens, rappelle le politologue. En 2001, le gouvernement Harris n’a rien fait, lors de la fusion d’Ottawa, pour satisfaire la demande des élus municipaux à la province de confirmer le statut bilingue de la Ville, dit-il.

François Charbonneau, professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa (archives) Photo : Capture d'écran, Youtube

Le souvenir des années Harris, poursuit M. Charbonneau, fait en sorte qu’aujourd’hui les libéraux, une fois au pouvoir, n'ont pas grand-chose à faire pour satisfaire l’électorat francophone.

Du moment qu’ils ne ferment rien, la communauté va penser qu'ils font quelque chose de positif , ironise le professeur à l’Université d’Ottawa.

Pour MM. Clement et Demers, l’image du gouvernement Harris chez les Franco-Ontariens est le résultat d’une campagne bien orchestrée.

L'opposition [libérale] - qui était une opposition assez féroce - a fait du bon travail pour s’assurer que le premier ministre soit dépeint comme un anti-francophone , analyse l’ancien employé du ministre Villeneuve, qui dit comprendre toutefois la réaction émotive encore vive à l’évocation de la fermeture de Montfort.

En politique, quand les gens voient une faille dans le gouvernement, ils en profitent , renchérit M. Clement. Mais je ne pense pas que cela définit notre façon de voir les francophones.

La militante franco-ontarienne, Gisèle Lalonde (archives) Photo : Radio-Canada

Il avance pour preuve les employés, candidats et élus, francophones et francophiles, qu’a comptés le Parti progressiste-conservateur à travers les époques. Et notamment Gisèle Lalonde, devenue le symbole de S.O.S. Montfort, candidate sous la bannière du parti, en 1977, et membre de la Commission Qui fait quoi du gouvernement Harris, entre 1996 et 1997.

Elle a fait un travail exceptionnel pour mobiliser la communauté , souligne d’ailleurs Paul Demers. On n'a jamais eu de chicane avec Gisèle, on n'a jamais eu de discussions fâchées. [...] On comprenait sa situation.

Des gains pour les francophones

Selon Stéphanie Chouinard, professeure de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada et à l'Université Queen's, tout n’est pourtant pas à jeter dans le bilan du gouvernement Harris vis-à-vis des Franco-Ontariens.

C'est notamment le gouvernement Harris qui a permis aux Franco-Ontariens de développer un système de conseils scolaires qui recouvre toute la province, alors que ça n'existait pas jusque-là. C’est une partie de l'histoire qu'on a tendance à oublier , souligne-t-elle

Directeur de l'éducation du conseil scolaire francophone de Prescott et Russell, en 1997, Denis Vaillancourt se souvient qu’ avant, dans les conseils catholiques anglophones, il y avait des sections francophones qui étaient quasiment des conseils scolaires. [...] Ils géraient la partie éducative et le choix du personnel dans leurs installations [...]. Sauf qu’il fallait que les budgets soient faits ensemble [...] et quand on arrivait pour demander de nouvelles écoles ou du financement, [...] il y avait des chicanes.

Denis Vaillancourt, ancien directeur de l'éducation du conseil scolaire francophone de Prescott et Russell (archives) Photo : Radio-Canada

La Loi de 1997, qui réduit le nombre de conseils scolaires, offre une gestion par et pour les Franco-Ontariens dont l’impact est majeur, poursuit l’ancien président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. Les jeunes ont pu s'épanouir dans leur langue et faire leur scolarité dans un milieu français.

Le professeur Charbonneau relativise toutefois.

Le gouvernement a été un peu obligé de le faire parce qu'il y avait la décision [de la Cour suprême du Canada] en 1990, l’arrêt Mahé, qui interprétait l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés comme offrant non seulement aux francophones du Canada des écoles, mais aussi la gestion scolaire , analyse-t-il. Mais [le gouvernement] aurait absolument pu offrir une résistance. Il y aurait même eu une partie de la population en Ontario qui y aurait été favorable, même si c'était constitutionnellement très difficile.

M. Charbonneau estime que le gouvernement Harris n’avait pas d’obsession francophobe .