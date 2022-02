Brent Sass signe le doublé sur la Yukon Quest 2022

Je me sens vraiment bien ! Je me suis bien amusé à la tête de cette équipe de chiens durant ces 300 milles. Ils étaient excellents, résumait Brent Sass peu après son arrivée à Whitehorse à 1 h 44.

Après les températures positives de la semaine dernière, le départ de Whitehorse samedi a été plus lent, mais le retour s’est avéré bien différent.

Avec la chute des températures, le tracé était bien plus rapide et seul un violent vent de face a pu freiner les concurrents avant l’arrivée. Cette deuxième épreuve de la Yukon Quest 2022, qui relevait déjà plus du sprint que du marathon, a fini à toute vitesse.

« On avait 20 minutes de retard et je savais que ça serait dur à rattraper, mais la température a chuté et ces gars-là [les chiens] ne cessaient d’accélérer et d'accélérer encore et on a réussi à le faire. Je suis si fier d’eux. » — Une citation de Brent Sass, vainqueur de la Yukon Quest 2022

Les repos obligatoires aux points de contrôle étaient très longs, mais ça a fait qu'on allait très vite une fois en course. On avançait à 16 km/h pendant une bonne partie de ce dernier tronçon jusqu’à Whitehorse , confie le vainqueur qui, même sur la ligne d’arrivée, pense déjà à son prochain défi.

Je termine la course avec les douze qui ont pris le départ. Ça compte beaucoup pour moi, et ça nous prépare pour la prochaine course : L'Iditarod

Comme en 2020, le champion d’Eureka, en Alaska, la emporté devant la Yukonnaise Michelle Phillips, suivie de la jeune Albertaine Mayla Hill.