Un représentant de Sunwing promettait un test négatif aux clients à Punta Cana

Dans des courriels que nous avons obtenus, un client se plaint à l'entreprise Sunwing après s'être rendu avec sa famille à l'hôtel Grand Bavaro Princess, de Punta Cana, au début de janvier.

Sur place, un employé de Sunwing nous a dit à deux reprises qu'il valait mieux faire les tests avec le laboratoire privé de Sunwing pour être certain d’avoir un test négatif et de ne pas faire le test offert à l’hôtel dont on ignorait les résultats , raconte-t-il.

Il rapporte que d'autres voyageurs ont reçu les mêmes conseils lors des rencontres d’accueil avec les représentants portant l'uniforme de Sunwing, à l'hôtel.

« L’employé Sunwing à notre hôtel nous a dit à deux reprises, dans deux conversations distinctes, que si on teste positif à l'hôtel, on l’appelle et il nous trouvera un faux test négatif pour rentrer au pays. » — Une citation de Plainte d'un client reçue par Sunwing et obtenue par Radio-Canada

Nous avons obtenu un enregistrement d'une conversation entre ce client et le représentant de Sunwing à l'hôtel. Lors de la discussion, qui se déroule en français, l'employé explique au client qu'il a été capable de fournir un test négatif à une personne qui avait eu un test positif avant de rentrer au Canada.

Représentant de Sunwing : Je peux te donner n'importe quoi.

: Client : Faque, si on a besoin d'un test négatif...

: Représentant de Sunwing : Oui, j'ai eu une famille de huit qui a pris le test à l'hôtel, et l'enfant était positif. À l'hôtel Royalton Punta Cana, là-bas, tout le monde me connaît. Ils savent que je connais les gens dans les laboratoires. La famille disait : "Notre enfant, il est bien, il ne fait pas de fièvre". Ils ne comprenaient pas pourquoi il était positif. Imagine, une famille de huit, payer pour...

: Client : Pour rester ici 14 jours.

: Représentant de Sunwing : [...] Je leur ai dit : "Ne vous inquiétez pas, envoyez-moi le passeport", tout ça.

: Client : Et tu as trouvé un test négatif?

: Représentant de Sunwing : C'est ça.

Le plaignant déplore que des clients puissent se promener dans l'hôtel avec la COVID-19, consciemment ou inconsciemment, puisqu'ils ont un faux test négatif, dans les jours précédant leur retour.

« Il y a potentiellement plusieurs voyageurs positifs qui rentrent au pays avec de faux tests négatifs. » — Une citation de Plainte d'un client reçue par Sunwing et obtenue par Radio-Canada

Ironie du sort, alors que le client et toute sa famille avaient réalisé des tests censés être en bonne et due forme à l'hôtel, ils ont eu des tests positifs à leur arrivée au Canada et ont dû s'isoler.

Le plaignant explique dans sa lettre de janvier qu'il trouve que cette pratique met à risque la santé des Canadiens, surtout dans un contexte où le gouvernement fédéral songe à retirer les tests PCR systématiques à l'aéroport au retour .

Un test de laboratoire est toujours requis pour rentrer au Canada À partir du 28 février, les tests PCR ne sont plus obligatoires dans les 72 heures avant de rentrer au Canada. En revanche, il faut toujours se rendre dans un laboratoire pour obtenir un test antigénique rapide, la veille du départ.

Les réservations vers le Sud ont augmenté, depuis le relâchement des mesures sanitaires, et les Québécois sont nombreux à se diriger vers les plages à l'occasion de la semaine de relâche.

Le représentant relevé de ses fonctions et des changements opérés

Le 24 janvier, une superviseure des relations avec la clientèle répond au plaignant que les éléments de sa plainte ne permettent de conclure à une quelconque action frauduleuse de la part d’un représentant Sunwing .

Toutefois, la compagnie informe le client que l'employé en question a été relevé de ses fonctions et qu'on a renforcé les consignes.

« Des mesures ont également été prises afin d’éviter que toute situation similaire ne se reproduise à l’avenir et de s’assurer que tous les protocoles soient respectés. » — Une citation de Nathalie Caya, superviseure des relations avec la clientèle de Sunwing, dans un courriel daté du 24 janvier

Nous sommes au courant de l’incident en question et prenons très au sérieux tous les commentaires concernant les activités présumées frauduleuses ou immorales , écrit Sunwing dans un courriel à Radio-Canada.

L’entreprise précise que cette personne était un employé d’une société de gestion de destination tierce, et non un employé de Vacances Sunwing ou de Sunwing Airlines .

Est-ce que d'autres employés ont été relevés de leurs fonctions en lien avec cette affaire? Compte tenu de l’enquête interne menée par la société de gestion de destination, Sunwing n’est pas en mesure de formuler d’autres commentaires ou de fournir des détails spécifiques , répond l'entreprise.

Québec et Ottawa informés, des enquêtes en cours

Selon nos informations, le gouvernement du Québec a été informé de cette affaire, qui a circulé dans plusieurs cabinets de ministres.

La police de Gatineau a confirmé à Radio-Canada avoir reçu une plainte et l’avoir transférée à Transports Canada.

Transports Canada a bien reçu un signalement concernant cet incident et procède actuellement à un examen préliminaire des faits allégués , indique le ministère.

« Nous pouvons affirmer que nous prenons très au sérieux toute allégation de non-conformité aux règlements en place [...] et Transports Canada n’hésitera pas à imposer les sanctions qui s’imposeront à la lumière de l’examen des faits. » — Une citation de Sau Sau Liu, porte-parole de Transports Canada

Selon nos informations, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a aussi reçu une plainte semblable, mais elle n'a pas voulu nous le confirmer, car l'Agence de la santé publique du Canada ASPC ne fait pas de commentaires sur les enquêtes potentielles en cours .

Un test antigénique rapide réalisé en laboratoire est toujours exigé pour revenir au Canada. Photo : getty images/istockphoto / leares

Des voyageurs doutent de la fiabilité de tests réalisés dans le Sud

Plusieurs voyageurs nous ont aussi confié avoir des doutes sur l’efficacité ou la validité de certains tests passés à l’étranger, dans des pays du Sud, qui étaient organisés par leurs hôtels.

À plusieurs reprises, des témoins ont indiqué à Radio-Canada que des infirmières leur ont certifié qu’ils n’ont aucune chance d’avoir un test positif et qu’ils peuvent avoir l’esprit tranquille pour rentrer au Canada.

On nous a dit qu’il n’y avait pas de cas en République dominicaine. C’était broche à foin , nous a raconté une mère de famille.

Une autre touriste canadienne raconte : Un employé de l'hôtel [Gran Bavaro Princess], dans le lobby, m'a proposé de me trouver un endroit moins cher pour faire le test PCR. Je lui ai répondu que j'avais déjà mon rendez-vous prévu le lendemain matin. Il m'a donné son numéro de téléphone et m'a dit de l'appeler si mon résultat de test est positif.

La compagnie rappelle que ses représentants de destination, ainsi que ses fournisseurs hôteliers n'ont aucune autorité ni juridiction pour s'impliquer dans l'administration liée aux tests .

Par ailleurs, la politique de Vacances Sunwing consiste à ne faire aucune recommandation quant à la clinique à choisir par les voyageurs ni de donner aucune garantie concernant les services de test .

Les agents frontaliers canadiens attendent des voyageurs à la descente d'un avion, à Montréal. Photo : Radio-Canada

Jusqu'au 31 janvier, l'Agence des services frontaliers du Canada et l’Agence de la santé publique du Canada ont intercepté 476 cas de résultats de tests soupçonnés d'être falsifiés ou frauduleux à divers points d'entrée. La moitié dans les aéroports et l'autre par voie terrestre.

« L'Agence des services frontaliers du Canada est au courant que de faux résultats de tests de dépistage de la COVID-19 ou de fausses confirmations de vaccination sont produits et que certains voyageurs peuvent tenter d'utiliser de tels documents frauduleux lorsqu'ils cherchent à entrer au Canada. » — Une citation de Patrick Mahaffy, porte-parole de l'Agence des services frontaliers du Canada

L'Agence des services frontaliers travaille en étroite collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux pour détecter et intercepter les documents frauduleux , explique le porte-parole.

L'Agence des services frontaliers du Canada ASFC utilise une variété de techniques , mais ne divulgue pas les détails des techniques spécifiques de ciblage, d'exécution, de renseignement et d'enquête, car cela pourrait les rendre inefficaces .

Fournir de faux renseignements et/ou documents à un représentant du gouvernement du Canada lors de l'entrée au Canada, ou tenter frauduleusement d’en fournir, peut entraîner des sanctions ou des accusations criminelles.