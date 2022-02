Un brasseur artisanal s’indigne de la réaction de la NSLC à ses baisses de profits

La Société des alcools de la Nouvelle-Écosse, connue sous le nom de la Nova Scotia Liquor Corporation NSLC démontre dans ces états financiers du troisième trimestre une augmentation de 2,4 % des ventes, mais ses profits ont diminué de 1,3 %.

Les ventes de bières artisanales de la Nouvelle-Écosse ont augmenté de 11,3 %, les ventes de vins locaux ont augmenté de 13,9 % et les ventes de spiritueux locaux ont augmenté de 15,7 %, tandis que les ventes totales d'alcool n'ont augmenté que de 1,1 %.

Brian Titus est propriétaire de la Brasserie Garrison et président de l'Association des brasseurs artisanaux de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Les produits locaux dominent absolument le paysage , déclare Brian Titus, président de l'association des brasseurs artisanaux de la Nouvelle-Écosse et fondateur de la brasserie Garrison à Halifax.

Nous sommes satisfaits de la croissance, c'est fantastique et c'est de toute évidence axé sur le consommateur.

Pendant ce temps, les ventes de cannabis produit en Nouvelle-Écosse ont bondi de 46,9 %, contre une augmentation totale des ventes de cannabis de 13,7 %.

La Nova Scotia Liquor Corporation NSLC affirme que le cannabis de la Nouvelle-Écosse représente maintenant 26 % du marché local.

Les profits ont baissé à cause de l'augmentation des ventes de cannabis et de produits locaux, qui entraînent tous deux des marges plus faibles, une augmentation des coûts de transport et des augmentations de la masse salariale , a écrit la Nova Scotia Liquor Corporation NSLC dans un communiqué de presse annonçant ses derniers résultats trimestriels.

Brian Titus n'a pas apprécié cette déclaration.

C'est un peu dérangeant

À son avis, c'est ironique de dire que les produits locaux pèsent sur la rentabilité de la NSLC, alors que la société impose une majoration de 40 % sur la bière artisanale locale, ce qui est bien plus que pour tout autre endroit au Canada.

La porte-parole de la NSLC, Beverley Ware, dit que permettre aux brasseries artisanales de vendre des produits d'autres brasseries pourrait avoir des implications commerciales potentielles. Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

La porte-parole du Nova Scotia Liquor Corporation NSLC , Beverley Ware, explique que la société paît plus pour les produits locaux d'alcool et de cannabis, ce qui réduit son profit.

C’est extrêmement important de soutenir ces entreprises locales, car elles sont situées dans des communautés où elles créent des emplois , dit-elle.

Vous avez les raisins locaux, vous avez le houblon local.

Beverley Ware ajoute que la Nova Scotia Liquor Corporation NSLC a pour mandat de soutenir ses producteurs locaux.

Brian Titus rappelle que le nouveau gouvernement progressiste-conservateur de Tim Houston s'est engagé à promouvoir la fidélité aux produits locaux comme stratégie de croissance économique.

C'est un élément clé de ce nouveau gouvernement, donc je pense qu'il est vraiment important que l'exécutif de la NSLC accepte cette idée, au lieu de dire que les produits locaux sont un problème , explique-t-il.

Le magasin de cannabis de la rue Clyde, à Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Brett Ruskin

Baisse des prix

Pour ce qui est de la baisse des marges de profit sur les ventes de cannabis, c’est un phénomène national, selon Myrna Gillis, PDG d'Aqualitis Inc.

Cette cheffe d’entreprise établie à Liverpool dit que le marché du cannabis est inondé par certains producteurs industriels d'autres régions.

Ils réduisent leurs prix de manière très agressive, vendant des produits à des prix sur lesquels ils ne réalisent même pas de profit , explique-t-elle.

Myrna Gillis croit que les Néo-Écossais recherchent des produits de haute qualité.

Une partie de l'achat local consiste également à reconnaître que s'il y a une différence d'un dollar ou deux, ou une différence de 3 dollars entre deux produits, vous pouvez en acheter un local et de qualité supérieure.

Une industrie récente

Le cofondateur de la brasserie Tatamagouche pense que les Néo-Écossais aiment ce qu'ils goûtent lors de leurs escapades dans la province, qui se sont multipliées durant la pandémie.

Les gens veulent du nouveau, alors ils font ces excursions d'une journée, puis lorsqu'ils réalisent qu'ils aiment vraiment un produit local, ils le cherchent à la Nova Scotia Liquor Corporation NSLC , dit Matt Kenny.

Et il ne s'attend pas à ce que cette croissance ralentisse.