843 000 $ pour des projets d’infrastructures dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, les gouvernements fédéral et provincial annoncent un investissement de plus de 843 000 $ pour 11 projets d’amélioration des infrastructures dans le nord-ouest de la province. Plusieurs installations récréatives reçoivent ainsi un coup de pouce financier.

Le financement est octroyé à travers le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) pour des projets dans les secteurs non constitués en municipalités.

Parmi les projets approuvés, 100 000 $ seront octroyés à la Coopérative de récréotourisme du Madawaska pour rénover la remontée mécanique et améliorer la capacité du système de fabrication de neige au Centre plein air Mont Farlagne.

De plus, à Saint-Joseph, des rénovations au bâtiment de loisirs seront effectuées et une nouvelle patinoire extérieure éclairée sera construite, ce qui représente un investissement de plus de 314 000 $.

Des porte-vélos seront ajoutés au remonte-pente du parc provincial Sugarloaf, un terrain de basketball sera construit à Glencoe et des réparations seront effectuées sur les pistes de motoneiges dans le comté de Victoria.

La liste des projets approuvés est disponible ici.  (Nouvelle fenêtre)

Ces investissements ont été annoncés lors d’une conférence de presse à laquelle ont participé le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault et le ministre provincial des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

Tous ces projets sont d'une importance vitale pour les régions, l'économie et la qualité de vie des gens de la région du nord-ouest , a affirmé le ministre Allain.

Cette contribution permettra de renforcer l’économie locale et elle aidera des organismes très appréciés de notre communauté à apporter des améliorations à leur infrastructure pour veiller à ce que les familles, les résidents et les entreprises puissent continuer à croître et à prospérer , a souligné René Arseneault.

Ce financement fait partie d’une enveloppe de 55 millions de dollars disponible pour le secteur non constitué en municipalité au Nouveau-Brunswick. Jusqu’à présent, environ 22 millions de dollars ont été alloués. Les projets qui reçoivent du financement doivent être complétés d’ici le 31 mars 2024.