La tempête se lève sur Québec : une portion de Dufferin-Montmorency fermée

L'accident qui n'a fait heureusement que des blessés mineurs est survenu un peu après 8 h dans l'arrondissement Beauport. L'autoroute est fermée jusqu'à nouvel ordre dans les deux directions, entre les sorties menant au boulevard Henri-Bourassa et à l'avenue D'Estimauville.

Déjà, les conditions se détériorent sur le réseau routier de la grande région de Québec avant même le début des précipitations. Les vents forts causent de la poudrerie par endroits.

Une pointe de vent de 82 km/h a été enregistrée vers 8 h 30 à l'Aéroport Jean-Lesage.

Les conditions routières se détériorent rapidement, notamment sur l'autoroute Dufferin-Montmorency, fermée à la circulation vers l'est. Photo : Capture d'écran/511

Avertissements

Environnement et Changement climatique Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante sur l'ensemble des régions du Québec mardi et mercredi. Dans la capitale, une dizaine de millimètres sont attendus. Grésil, pluie et neige sont également au menu au cours des 24 prochaines heures.

Il pourrait devenir périlleux de s'aventurer sur les trottoirs, routes et terrains de stationnement mardi et mercredi.

Le ministère des Transports affirme tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité du réseau routier. Il recommande toutefois aux usagers de la route de bien planifier leurs déplacements, voire même de les reporter si possible.

Les fortes précipitations de neige attendues, couplées à des vents importants et suivies d’épisodes de pluie verglaçante dont les quantités seront importantes, auront une incidence sur les déplacements, puisque plusieurs axes routiers seront touchés , peut-on lire dans un communiqué.

Québec se remet à peine d'un costaud cocktail météo survenu à la fin de la semaine dernière.

