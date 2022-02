Arsenic : des citoyens inquiets des travaux sur le chemin du Lac-d’Argent à Eastman

Si les citoyens se disent en accord avec les travaux, ils sont toutefois préoccupés par les risques associés à ceux-ci. Ils soulignent qu'ils sont aussi inquiets des coupes d'arbres prévues pour l'élargissement du chemin.

L’idée est de faire une réfection de l'aqueduc. La Municipalité veut refaire le chemin et élargir la chaussée. On veut bien que l'aqueduc soit réparé, mais nous avons la main sur le document d’évaluation environnementale. C’est écrit comme non conformes en raison de la présence d'arsenic et de nickel. On s'inquiète vraiment , explique la présidente du comité de citoyens Les amis du Lac-d’Argent, Colette Provost.

Elle rappelle que la terre devra être retournée lors des travaux, et craint la poussière d’arsenic.

Les effets s'accumulent. À dose plus faible, c'est lié au cancer de la peau, de la vessie, des reins. Ça peut aussi entraver le développement des enfants , indique Colette Provost.

« On veut que des mesures soient prises pour éviter que les poussières se répandent dans l’air. C'est clair que l'arsenic est toxique. On ne doit y être exposé en aucun moment. » — Une citation de Colette Provost, présidente du comité de citoyens Les amis du Lac-d’Argent

La Municipalité affirme que tout sera fait selon les règles de l'art

La mairesse d’Eastman, Nathalie Lemaire, se fait rassurante et assure que les travaux seront effectués en suivant des règles très strictes.

Lorsque l’on touche à de la terre contaminée, c’est très réglementé. Des études préliminaires ont été faites. Il y a juste un ou deux endroits où les concentrations sont supérieures [aux normes] , mentionne la mairesse d’Eastman.

« Nous allons retirer cette terre sans la réutiliser. Elle sera envoyée dans un site spécialisé. » — Une citation de Nathalie Lemaire, mairesse d'Eastman

La mairesse ajoute que les préoccupations des citoyens quant aux coupes d'arbres sont aussi entendues.

Nous avons diminué l’élargissement de la chaussée. Il va y avoir certains arbres coupés qui causent des pannes électriques en hiver, mais le moins possible , mentionne-t-elle.

Cependant, Nathalie Lemaire soutient que ces travaux sont nécessaires, et que la facture a même grimpé depuis les consultations. Des coûts de 20 000 $ par résidence avaient alors été évalués.

La conduite d'aqueduc est très vieille et percée de partout. Nous avons réussi à obtenir des subventions, mais elles ne couvrent pas les nouvelles constructions. On parle maintenant de 50 000 $ par résidence. C’est 4000 $ à 5000 $ par résidence pour 10 à 15 ans. Je ne suis pas certaine que les résidents soient prêts à payer cette somme , mentionne Nathalie Lemaire.

Colette Provost affirme que les citoyens sont prêts à mettre la main à la poche.