La Fabrique Saint-Germain prend les choses en main pour restaurer la cathédrale

La Fabrique Saint-Germain vient de mandater une firme d'architectes dans le but de restaurer la cathédrale de Rimouski, qui est à l'abandon depuis plus de sept ans.

La firme AC/a doit procéder à l'évaluation des travaux à réaliser dans le but de déposer une demande d'aide financière auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) d'ici la fin du mois de février.

Selon la fabrique, le projet de restauration de la cathédrale Saint-Germain pourrait être financé à hauteur de 70 % par le Conseil du patrimoine religieux du Québec CPRQ . Le reste des coûts serait assumé par la Fabrique Saint-Germain, avec l'aide de l'Archevêché de Rimouski.

Des discussions ont actuellement cours avec Mgr Denis Grondin pour assurer la participation de la Fabrique pour 30 % du coût du projet. Cette participation sera rendue possible grâce à des apports financiers provenant de différents organismes du milieu , peut-on lire dans un communiqué émis par la fabrique.

Le dernier carnet de santé de la cathédrale a été effectué en 2020 par l'ingénieur Marcel LeBlanc. Il avait alors estimé que cela coûterait 2,3 millions de dollars pour remettre la cathédrale en bon état. Selon la fabrique, M. LeBlanc aurait d'ailleurs accepté de collaborer gratuitement avec la firme AC/a pour bien évaluer les travaux à réaliser.

Cette prise en charge de la Fabrique Saint-Germain survient deux mois après la nomination d'un nouveau président en la personne de Jean-Paul Heppell. Cette nomination d'un cinquième membre est venue changer les rapports de force au sein du conseil, qui était paralysé depuis plusieurs mois en raison du conflit qui persiste entre deux groupes de marguilliers, soit ceux qui se sont entendus à l'amiable avec l'Archevêché – Victor Lepage et Albert Carré – et ceux que l'Archevêché souhaite destituer – Jean-Charles Lechasseur et Nathalie Leblond.

Ces deux derniers ont d'ailleurs essuyé un revers récemment devant la Cour supérieure, à laquelle ils demandaient de geler les dépenses de la fabrique jusqu'au dénouement du processus judiciaire entourant la cathédrale, qui dure depuis 2019.

