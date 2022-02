Baie-Comeau investit près de 7 M$ dans la rénovation de l’avenue Laval

Des travaux seront effectués aussi pour le réseau d'égout, l’aqueduc et le réseau pluvial.

Selon le maire Yves Montigny, l’avenue Laval, qui est l’une des plus anciennes rues de Baie-Comeau, constitue un patrimoine.

Le directeur général pour la Ville de Baie-Comeau, François Corriveau, mentionne que les travaux auront bel et bien lieu cette année ou l’année prochaine alors que les résidents revendiquent la réfection depuis deux décennies.

M. Corriveau explique que c’est pratiquement l’entièreté de l'avenue qu’ils font .

On part Laval à partir de l’avenue Cadillac et on s’en va jusque sur le boulevard Lasalle. Ça nous prend un bilan de santé complet en surface et en profondeur et après, on ressort une cote , dit le directeur général .

Il estime la durée des travaux à 120 jours.

Le calendrier des travaux reste à déterminer, mais il se concrétisera dès que l’entrepreneur sera choisi.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve