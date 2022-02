Ukraine : le pétrole bondit, les marchés glissent

Le cours du pétrole a bondi et les marchés ont glissé mardi, en réaction aux plus récents développements de la crise ukrainienne.

Londres, Paris et Francfort étaient essentiellement inchangés en début de séance en Europe.

À Moscou, l'indice MOEX a culbuté de 5 %, après avoir plongé de 11 % la veille. Le rouble perdait 2,5 % de sa valeur.

À New York, avant l'ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles reculait de 0,2 % et l'indice élargi S&P 500 de 0,1 %.

En Asie, le Nikkei 225 a dégringolé de 1,7 % à Tokyo, les bourses de Shanghaï et de Sydney de 1 %, le Hang Seng de 2,7 % à Hong Kong et le Kospi de 1,4 % à Séoul.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole ajoutait 3 $ US à environ 94 $ US le baril.