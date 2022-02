Arbitre ou entraîneur au soccer : une formation pour les immigrants porte des fruits

C’est d’accueillir les nouveaux arrivants et leur permettre de contribuer à leur nouvelle communauté, tisser des liens avec leur nouvel environnement , explique le directeur général de Soccer NB, Younes Bouida, lors d’une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le programme est offert depuis l’an dernier aux nouveaux arrivants âgés d’au moins 14 ans et il porte des fruits malgré la pandémie.

L’année passée, on a eu beaucoup d’intérêt, mais à cause de la COVID-19, bien sûr, on a eu un peu de difficultés vraiment à terminer certains cours. Mais on a quand même eu à peu près dix entraîneurs qui ont été formés et on a eu à peu près cinq arbitres , précise M. Bouida.

Younes Bouida, directeur général de Soccer NB (archives). Photo : CBC

Là, cette année, on a encore une quarantaine de personnes intéressées à des cours d’entraîneur et d’arbitre. Donc on veut vraiment pousser encore une fois. Maintenant, ça [s’annonce] vraiment bien pour cette saison. C’est vraiment le bon [moment] pour prendre ces formations et faire le suivi avec les clubs locaux pour qu’ils puissent s’intégrer à des équipes , souligne-t-il.

Développer la pratique du soccer

Les immigrants contribuent beaucoup à la pratique du soccer au Nouveau-Brunswick, ajoute Younes Bouida.

C’est l’un des objectifs pour Soccer NB. C’est vraiment d’utiliser ce savoir, la connaissance du sport que les nouveaux arrivants ont. On s’entend que le foot est un sport mondial. Donc, on voit ça comme une opportunité pour maximiser le développement du sport du soccer , dit-il.

« Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont envie de faire partie de leur communauté. On leur permet d’accélérer cette intégration-là et ça joue aussi un rôle dans la rétention parce qu’ils se sentent valorisés. Ils contribuent positivement à l'essor de leur communauté. » — Une citation de Younes Bouida, directeur général de Soccer NB

Les immigrants peuvent s’inscrire dès maintenant à ces formations. Plusieurs cours sont donnés d’ici le mois de mai, indique M. Bouida. Certains sont donnés en ligne, ce qui permet aux participants de les suivre au moment qui leur convient.

Avec les renseignements de La matinale, d’ICI Acadie