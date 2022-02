Une femme tuée par balle à Ottawa, lundi soir

La police explique avoir été appelée à se rendre au campus général de l'Hôpital d'Ottawa, vers 18 h 15, où une femme non identifiée et inconsciente avait été amenée, et avait des blessures.

La femme, depuis identifiée comme étant Sahur Yare, 20 ans, a succombé à ses blessures vers 19 h 45.

Le véhicule qui l'a amenée à l'hôpital avait quitté les lieux, mais il a finalement été localisé par des policiers à proximité, indique le Service de police d'Ottawa SPO dans un communiqué de presse, diffusé mardi matin.

L'enquête se poursuit et la police demande à toute personne ayant des informations sur cet homicide de contacter l'Unité des homicides au 613-236-1222 poste 5493.

Des dénonciations anonymes peuvent également être soumises en appelant sans frais Échec au crime au 1-800-222-8477 ou à crimestoppers.ca.