Alain Rayes prêt à se mettre au travail auprès de Jean Charest

Il aurait en moi un combattant, un travailleur qui fera ce qu’il devra faire pour l’aider , a expliqué le député conservateur de Richmond Athabaska au micro de Marie-Claude Julien mardi.

Alain Rayes a interpellé Jean Charest deux jours seulement après que la formation politique conservatrice ait écarté Erin O’Toole du pouvoir. Il fait partie des quatre députés qui ont écrit une lettre ouverte pour demander à Jean Charest de se présenter à la direction du Parti conservateur du Canada.

Si des informations obtenues par Radio-Canada laissent croire que Jean Charest se lancera dans la course, le député de Richmond Arthabaska insiste que sa réflexion se poursuit et qu’aucune décision n’a encore été prise.

Mon objectif, c’est de trouver la bonne personne pour battre Justin Trudeau , précise Alain Rayes.

Il estime que l’expérience politique de Jean Charest en tant qu’ancien premier ministre du Québec sous la bannière libérale et que ministre sous le gouvernement de Brian Mulroney fait de lui cette personne.

« Quand on connaît les qualités de Jean Charest, qu’on fait abstraction de tous les commentaires de certains basés sur aucune accusation et qu’on regarde la feuille de route, on est en face d’un homme qui a tout un bagage. »